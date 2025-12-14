MEF: información financiera de calidad es clave para el desarrollo económico del Perú

Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. - Andina/Cortesía

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, recibió el Informe ROSC de Contabilidad y Auditoría elaborado por el Banco Mundial, que evalúa la calidad de la información financiera en el Perú y su alineamiento con estándares internacionales.

Este diagnóstico constituye uninsumo estratégico para fortalecer la transparencia, la supervisión financiera, la gobernanza corporativa y la confianza en los mercados,en el marco del proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, afirmó que

contar con información financiera transparente, comparable y confiable, y alineada a los estándares internacionales, es fundamental para impulsar el crecimiento económico, mejorar el clima de inversión y fortalecer la estabilidad financiera del país.

Durante la presentación del Informe sobre Observancia de Normas y Códigos de Contabilidad y Auditoría (ROSC), elaborado por el Banco Mundial con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que esta evaluación se constituye en “una herramienta de diagnóstico de enorme valor, que nos va a permitir orientar las políticas públicas en materia de calidad y transparencia de la información financiera”.

“Este informe es una revisión exhaustiva sobre el grado de alineamiento del Perú con los estándares internacionales de contabilidad y auditoría, e identifica avances que debemos abordar para seguir modernizando nuestro sistema. Este espíritu es clave para la toma de decisiones económicas”,subrayó la ministra Miralles.

El nuevo informe ROSC, solicitado por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) del MEF, actualiza el estudio realizado en 2004 y evalúa el grado de cumplimiento de normas internacionales como las NIIF, las NIA y el Código de Ética para Contadores Profesionales, entre otros marcos técnicos relevantes.

El documento identifica avances en la modernización del marco contable nacional, así como retos pendientes en supervisión, capacitación profesional, gobernanza corporativa y fortalecimiento institucional, aspectos esenciales para el desarrollo económico y la protección de los usuarios de la información financiera.

La ministra Miralles destacó que esta actualización llega en un momento clave para el país, ya que la adhesión del Perú a la OCDE exige alinearse con buenas prácticas internacionales en transparencia, sostenibilidad, gobierno corporativo y calidad de la auditoría.

“El Perú debe asegurar que sus procesos, marcos regulatorios y sistemas de supervisión estén alineados con los más altos estándares internacionales. Ello es esencial para mejorar la competitividad, atraer inversiones y sostener el crecimiento en un contexto global desafiante”,precisó.

El informe ROSC servirá como base para una agenda de reformas orientada a impulsar la calidad de la información financiera, fortalecer la supervisión y modernizar los marcos regulatorios que rigen a empresas públicas, privadas y organismos supervisores.

“La confianza es el cimiento sobre el cual se construyen la inversión y el desarrollo sostenible. Este informe no es solo un diagnóstico técnico: es un punto de partida para trabajar de manera conjunta con el CNC, los reguladores, los profesionales contables y el sector privado”, señaló la ministra.

La ministra Miralles reiteró el compromiso del MEF con promover normas claras, instituciones sólidas y una información financiera fiable que contribuya a la estabilidad macroeconómica y al crecimiento del país.

“Agradecemos al Banco Mundial y al FMI por el rigor técnico de su evaluación y por acompañarnos en este proceso. Desde el MEF impulsaremos las acciones necesarias para que el país cuente con un sistema financiero moderno, transparente y alineado con las mejores prácticas internacionales”,puntualizó.