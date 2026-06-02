MEF: Inversión pública sumó S/ 21,591 millones hasta mayo y creció 11.4%

Andina/Mef: Inversión Pública Sumó S/ 21,591

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó hoy que la inversión pública creció 11.4% entre enero y mayo de este año respecto a similar periodo del año anterior, alcanzando una ejecución de 21,591 millones de soles.

Destacó que este resultado consolida a la inversión pública como uno de los principales motores del dinamismo de la construcción y del crecimiento de la economía peruana.

En esa línea, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, resaltó que, en lo que va del año, se mantiene a doble dígito el ritmo de ejecución de las inversiones públicas.

“Este resultado confirma que la inversión pública mantiene una trayectoria favorable y sigue siendo un factor clave para dinamizar la economía en las regiones. Su crecimiento sostenido impulsa obras, genera empleo y contribuye al cierre de brechas en beneficio de millones de peruanos”, señaló.

Mayor avance en regiones

Detalló que el resultado registrado entre enero y mayo respondió al mayor avance de los gobiernos regionales, que ejecutaron 5,388 millones de soles, lo que representó un crecimiento de 16.8% respecto a similar periodo del 2025. En este caso destacaron los gobiernos regionales de Loreto, con 507 millones de soles; Junín, con 466 millones; y Piura, con 450 millones.

En el caso del Gobierno Nacional, la ejecución alcanzó 9,386 millones de soles, con un crecimiento de 10.2% en los primeros cinco meses del año. Este resultado fue impulsado, principalmente, por sectores como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con una ejecución de 2,251 millones de soles.

Por su parte, los gobiernos locales ejecutaron 6,822 millones de soles, lo que representó un crecimiento de 8.8% respecto a enero-mayo del 2025. En este nivel de gobierno destacaron las municipalidades de Cusco y Lima, con ejecuciones de 861 millones y 817 millones, respectivamente. Asimismo, los gobiernos locales de Áncash, Arequipa, Cajamarca e Ica superaron los 400 millones de ejecución.

De esta manera, el MEF señaló que el Gobierno reafirma su compromiso de seguir impulsando la inversión pública orientada al cierre de brechas, a través del monitoreo permanente de su ejecución y del acompañamiento técnico a los gobiernos regionales y locales, con el objetivo de contribuir a que las obras se concreten y se traduzcan en mejores servicios para la ciudadanía.

(FIN) NDP/SDD