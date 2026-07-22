MEF: más de 350,000 trabajadores CAS recibirán gratificación desde julio de 2026

Perú.- MEF: más de 350,000 trabajadores CAS recibirán gratificación desde julio del 2026 - Andina/Trabajadores Cas

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que más de 350,000 trabajadores contratados bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) podrán acceder desde julio del 2026 a la gratificación por Fiestas Patrias.

El https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2537225-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo 142-2026-EF, publicado en la víspera en el Diario OficialEl Peruano, establece la gradualidad para permitir que lagratificación por Fiestas Patriasalcance este mes a todos lostrabajadores CAS, implementándose así este nuevo beneficio laboral de manera ordenada y sostenible.

“Con esta norma hacemos posible que el beneficio llegue desde julio a todos los trabajadores CAS. La aplicación gradual del monto permitirá avanzar en el reconocimiento de este derecho con responsabilidad, preservando la sostenibilidad de las finanzas del país”, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

Para 2026, la base de cálculo de la gratificación será equivalente al 10% de la remuneración mensual que perciba el trabajador y, en ningún caso, el monto podrá ser inferior a 300 soles, conforme a lo establecido en la Ley 32732. La base de cálculo del beneficio se incrementará progresivamente en los siguientes años fiscales, hasta alcanzar el equivalente al 100% de una remuneración mensual a partir de 2030.

La norma detalla que, para acceder a la gratificación, el trabajador CAS deberá encontrarse prestando servicios, de vacaciones, con licencia con goce de remuneraciones o percibiendo los subsidios correspondientes de la seguridad social en salud.

De igual forma, regula el pago proporcional para quienes cuenten con menos de seis meses de servicios y la gratificación trunca cuando el vínculo laboral concluya antes de la fecha de pago o cuando en la fecha de pago el servidor se encuentre de licencia sin goce de remuneraciones.

El mencionado decreto supremo también establece el procedimiento para implementar la gratificación por Navidad y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en las entidades del sector público, disponiéndose que la CTS será abonada cuando concluya el vínculo laboral con la entidad pública.

Durante el 2026, la implementación de las gratificaciones y la CTS en las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales se financiará con los recursos autorizados por la Ley 32732. En el caso de las municipalidades, el financiamiento se realizará con cargo a sus presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Con esta medida, el Gobierno avanza en la implementación de los nuevos derechos del personal CAS, asegurando que la gratificación llegue desde julio y que su aplicación progresiva preserve el equilibrio presupuestario, la continuidad de los servicios esenciales y la sostenibilidad fiscal del país.

(FIN) NDP/CNA/JJN