Perú.- MEF: mejora de expectativas empresariales refleja confianza en inversión y economía

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que, en junio de 2026, se registró una mejora generalizada de las expectativas empresariales a tres y doces meses, lo que refleja un mayor nivel de confianza del sector privado y anticipa perspectivas favorables para la inversión y la actividad económica en el corto plazo.

Este resultado representa una mejora respecto a lo registrado en mayo de 2026, cuando once indicadores se ubicaron en el tramo optimista. En esa línea, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, explicó que esta evolución es consistente con el fortalecimiento de la demanda interna, una mayor ejecución de inversiones y mejores expectativas de los agentes económicos.

“Es importante destacar que el mayor nivel de confianza favorece las decisiones de consumo e inversión del sector privado, contribuyendo a sostener el crecimiento de la actividad económica en los próximos meses”, indicó el titular del MEF.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la expectativa sobre la economía a tres meses se ubicó en 55,5 puntos, retornando al tramo optimista luego de dos meses; mientras que la expectativa de la economía a doce meses alcanzó 68,6 puntos, su nivel más alto desde noviembre de 2020, acumulando 32 meses consecutivos en terreno optimista.

En esa misma línea, las expectativas de contratación e inversión de las empresas continuaron mostrando resultados favorables. La expectativa a tres meses de contratación de personal se ubicó en 54,6 puntos y la de inversión de la empresa alcanzó 57,5 puntos; ambas acumularon 25 meses consecutivos en el tramo optimista.

Asimismo, la expectativa de inversión a doce meses se situó en 67,2 puntos, su nivel más alto desde octubre de 2017, acumulando 57 meses consecutivos en terreno optimista. Por su parte, la expectativa sobre el sector a doce meses alcanzó 68,4 puntos.

Cabe destacar que la mayoría de los indicadores se ubican por encima de los niveles observados en junio de 2025 y junio de 2024, lo que evidencia una mejora sostenida de la confianza empresarial y contribuye a sostener un mayor dinamismo de la actividad económica y del empleo en los próximos meses.

(FIN) NDP/JAM