MEF: ministro Rodolfo Acuña participará en roadshow de inversiones en España

Andina/Vidal Tarqui

Lima 27 May. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, viajará a España para participar, junto a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión, en el "Roadshow Perú: Oportunidades de Inversión en Infraestructura y Servicios Públicos", que se desarrollará los días 4 y 5 de junio en la ciudad de Madrid.

Según https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2519154-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema Nº 161-2026-PCM, publicada en edición extraordinaria del boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano,

se autorizó el viaje del ministro del 2 al 7 de junio.

-Perú debe prepararse para cambiar su historia y convertir sus recursos en progreso

La participación del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) forma parte de unaagenda orientada a promover el portafolio peruano de proyectos de infraestructura y servicios públicosante potenciales inversionistas y actores estratégicos del ecosistema empresarial español.

De acuerdo con la norma, el evento incluirá presentaciones sobre oportunidades de inversión, así comoreuniones con inversionistas, empresas y entidades financieras, con el objetivo de fortalecer el interés del capital extranjero en proyectos impulsados por el país.

Según la parte considerativa de la norma,Españaconstituye uno de los mercados más relevantes para el Perú y una de las principales fuentes de inversión extranjera directa. Asimismo, señala que empresas españolas mantienen presencia en sectores estratégicos como energía, transportes, saneamiento y salud, a través de iniciativas promovidas por ProInversión.

En ese contexto, se indica que la participación de Acuña Namihas busca reforzar señales de estabilidad económica ante potenciales inversionistas, además de contribuir al impulso de la inversión privada y la productividad.

Mientras dure la ausencia del ministro, el despacho de Economía y Finanzas queda encargado al titular del sector Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechan.

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