MEF: nuevo reglamento mejorará planificación y sostenibilidad de inversiones públicas

Archivo - Perú.- Ministerio de Economía y Finanzas precisa que no solicita dinero para desbloquear fondos - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que moderniza las reglas con las que el Estado planifica, prioriza, ejecuta y evalúa las inversiones públicas.

La reforma busca mejorar la calidad de los proyectos, anticipar riesgos durante su ejecución y asegurar que la infraestructura desarrollada se convierta en servicios sostenibles para la ciudadanía.

La norma, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 140-2026-EF y publicada en el diario oficial El Peruano, incorpora herramientas de planificación, gestión y evaluación alineadas con estándares internacionales y con las recomendaciones formuladas durante el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“No se trata únicamente de ejecutar más recursos o iniciar nuevas obras. El objetivo es que cada inversión responda a una necesidad real de la población, esté técnicamente bien formulada y se traduzca en hospitales, colegios, carreteras, sistemas de agua y otros servicios públicos que funcionen adecuadamente y perduren en el tiempo”,destacó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.

Entre las principales innovaciones se encuentra la incorporación de los Lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública, que orientarán la programación y priorización de los proyectos bajo criterios de cierre de brechas, sostenibilidad fiscal y desarrollo territorial.

Este enfoque permitirá articular mejor la planificación estratégica con la asignación de los recursos públicos, así como coordinar carteras de inversión que respondan a las necesidades y características de cada territorio.

El nuevo reglamento también fortalece las competencias de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del MEF para evaluar proyectos complejos, coordinar carteras con enfoque territorial y realizar evaluaciones posteriores que permitan conocer los resultados alcanzados e identificar oportunidades de mejora.

La norma incorpora de manera transversal la metodología Building Information Modeling (BIM), que permite integrar digitalmente la información de un proyecto durante sus diferentes etapas.

Su aplicación contribuirá a detectar anticipadamente interferencias, mejorar la coordinación entre las entidades involucradas y reducir riesgos de retrasos, modificaciones y sobrecostos.

Asimismo, se incorporan las Estructuras de Gestión de Proyectos (EGP), equipos especializados que permitirán fortalecer la conducción de inversiones de alta complejidad.

También se establecen mecanismos de evaluación independiente para proyectos de mediana y alta complejidad, con el fin de reforzar la calidad técnica y la toma de decisiones antes y durante su ejecución.

Como parte de la profesionalización de la gestión pública, el reglamento implementa por primera vez un sistema de certificación para los operadores responsables de la programación, formulación, evaluación y ejecución de inversiones en los tres niveles de gobierno.

La certificación permitirá acreditar conocimientos y competencias, fortalecer las capacidades de los servidores públicos y elevar progresivamente la calidad técnica con la que se gestionan los recursos destinados al cierre de brechas de infraestructura y servicios.

“Una inversión pública de calidad no concluye cuando termina la construcción. También debemos asegurar que la infraestructura cuente con recursos para su operación y mantenimiento y que continúe brindando servicios adecuados a la población durante toda su vida útil”,señaló el ministro Acuña Namihas.

En esa línea, el nuevo marco fortalece la gestión de los activos públicos, la evaluación de los resultados obtenidos y la sostenibilidad presupuestal de las inversiones. Estas disposiciones buscan evitar que la falta de mantenimiento afecte el funcionamiento de la infraestructura o reduzca los beneficios previstos para la ciudadanía.

Con la aprobación del nuevo reglamento, el MEF fortalece un modelo de inversión pública orientado a mejorar la planificación, la gestión y la sostenibilidad de los proyectos.

De esta manera, se busca que los recursos públicos se conviertan con mayor eficiencia en infraestructura y servicios que contribuyan al cierre de brechas y mejoren la calidad de vida de las familias peruanas.