MEF otorgará S/ 138 millones a gobiernos locales ganadores del Concurso FIDT 2026

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Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgará 138 millones de soles a los gobiernos locales ganadores del Concurso del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) 2026, con el objetivo de financiar o cofinanciar proyectos de inversión que contribuyan a mejorar el acceso a servicios básicos y reducir brechas de infraestructura en los distritos con mayores niveles de pobreza del país.

Los recursos beneficiarán a 33 gobiernos locales ubicados en los quintiles 1 y 2 de pobreza,cuyas propuestas fueron seleccionadas mediante un proceso concursable que prioriza proyectos con alto impacto social y capacidad de transformar las condiciones de vida de la población en los territorios más vulnerables.

Las inversiones seleccionadas se concentran principalmente en saneamiento, que representa el 70% de las solicitudes ganadoras, seguido de infraestructura agrícola con 26% y educación básica con 4%.

De esta manera, el FIDT orienta recursos hacia sectores clave para cerrar brechas, fortalecer la productividad local y generar mejores oportunidades para miles de familias.

“Estos recursos permitirán financiar proyectos que responden a necesidades urgentes de la población, especialmente en distritos donde el acceso a servicios básicos sigue siendo una tarea pendiente.Estamos impulsando inversiones con impacto directo en la calidad de vida de las familias y en el desarrollo de sus comunidades”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.

Los proyectos seleccionados se ejecutarán en distintas regiones del país, entre ellas Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad y Loreto.

Entre las iniciativas priorizadas figuran proyectos de agua potable y saneamiento rural, mejoramiento de sistemas de riego y fortalecimiento de servicios de educación básica, de acuerdo con las necesidades de cada territorio.

Así, por ejemplo, se financiarán intervenciones para ampliar y mejorar servicios de agua y saneamiento en localidades rurales, optimizar infraestructura de riego para fortalecer la actividad agrícola y mejorar servicios educativos en zonas donde estas inversiones pueden marcar una diferencia concreta en la vida cotidiana de la población.

El titular del MEF destacó además que el FIDT constituye una herramienta estratégica para promover el desarrollo territorial y dirigir los recursos públicos hacia donde más se necesitan.

“El FIDT nos permite priorizar inversiones en distritos con mayores carencias y acompañar a los gobiernos locales en el impulso de proyectos que generen bienestar, productividad y oportunidades para la ciudadanía. Esa es la ruta para avanzar hacia un crecimiento más equilibrado e inclusivo”, afirmó.

El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial es un fondo concursable creado para reducir brechas en la provisión de servicios e infraestructura básica mediante el financiamiento y cofinanciamiento de inversiones de los gobiernos regionales y locales.

Su administración está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

Los gobiernos locales ganadores tendrán plazo hasta el 9 de julio para presentar la documentación requerida para la suscripción de los convenios correspondientes, paso previo a la transferencia de recursos y al inicio de la ejecución de los proyectos.

Con esta nueva asignación, el MEF fortalece la inversión pública con enfoque territorial, canalizando recursos hacia proyectos que responden a las necesidades prioritarias de la población y contribuyen a un desarrollo más equilibrado e inclusivo en todo el país.