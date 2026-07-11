MEF: Perú consolida posición externa con elevadas reservas y superávit comercial

Archivo - Perú.- Deutsche Bank: Perú mantiene una de las cuentas fiscales más sólidas de la región - Andina - Archivo

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El Perú consolida su posición externa al registrar elevadas reservas internacionales, superávit comercial y un bajo riesgo país, lo que refleja la solidez de la economía peruana, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.

Asimismo, refirió que e

stos indicadores fortalecen la capacidad del país para enfrentar escenarios externos adversos, los que también contribuyen a mantener la confianza de los inversionistas y favorecen mejores condiciones para el financiamiento y la inversión.

“La balanza comercial viene respondiendo bien y en mayo ha alcanzado cifras récord gracias al dinamismo de las exportaciones”,indicó el ministro Acuña.

“Este resultado, junto con el elevado nivel de reservas internacionales y uno de los riesgos país más bajos de la región, confirma que el Perú conserva fundamentos económicos sólidos y capacidad para responder ante un entorno internacional cambiante”, explicó.

En los últimos 12 meses, entre junio de 2025 y mayo de 2026, el superávit acumulado de la balanza comercial del Perú alcanzó un máximo histórico de 44,000 millones de dólares.

Asimismo, entre enero y mayo de este año, el superávit ascendió a 19,509 millones de dólares, impulsado por el dinamismo de las exportaciones que alcanzaron un valor récord de 47,345 millones de dólares y crecieron 40.1% en términos nominales, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este avance en la balanza comercial respondió principalmente a los mayores envíos de minerales y de productos agrícolas, químicos y pesqueros, entre otros.

En el mismo periodo, las importaciones sumaron 27,836 millones de dólares y aumentaron 19.5%, debido a las mayores compras de bienes de capital, insumos y bienes de consumo, en línea con la mayor demanda interna.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que el favorable desempeño del comercio exterior estuvo acompañado por una mejora de los términos de intercambio, que crecieron 28.5 % entre enero y mayo de 2026.

Este resultado se explicó por el incremento de 35.4% en los precios de exportación, asociado principalmente a las mayores cotizaciones internacionales del oro y el cobre, así como a la mejora de los precios de los productos siderometalúrgicos.

Por su parte, al 7 de julio de 2026, las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron los 99,700 millones de dólares, equivalentes al 28% del Producto Bruto Interno.

Este nivel constituye un importante respaldo frente a posibles choques externos y ubica al Perú entre las economías de la región con mayores reservas en relación con el tamaño de su economía, superando a países como Colombia, Chile y México.

“Estos resultados no son solo indicadores financieros. Un país con elevadas reservas y bajo riesgo soberano puede enfrentar mejor la volatilidad internacional, preservar su estabilidad y acceder a financiamiento en condiciones más favorables. Esto genera un entorno de mayor confianza para las empresas, la inversión y la generación de empleo”, afirmó el titular del MEF.

En este contexto, el riesgo país del Perú, medido por el diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG), se ubicó en 110 puntos básicos al 8 de julio de 2026, su nivel más bajo en casi catorce años (desde octubre de 2012).

Con ello, registró un promedio de 124 puntos básicos entre enero y julio, muy por debajo del promedio de América Latina, de 290 puntos básicos, y se mantiene entre los más bajos de la región.

“Este desempeño responde a la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos del país, entre ellos el manejo prudente de las finanzas públicas, el bajo nivel de deuda, la autonomía del Banco Central y el elevado respaldo de las reservas internacionales”, dijo el titular del MEF.

“Estos factores permiten preservar la estabilidad económica, reducir los costos de financiamiento y mantener condiciones favorables para la inversión y el crecimiento”, puntualizó.

(FIN) NDP / MDV