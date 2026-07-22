MEF: se podrían reorientar S/ 3,000 millones para atender efectos de Fenómeno El Niño

Andina/Ricardo Cuba

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno podrá reorientar alrededor de 3,000 millones de soles para financiar acciones de preparación y respuesta frente al Fenómeno El Niño (FEN) mediante los mecanismos incorporados en la Ley 32732 que aprobó los créditos suplementarios, informó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.

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El titular del MEF explicó que la norma autoriza a las entidades de los tres niveles de gobierno a reorientar los recursos que no se encuentren comprometidos al 30 de julio, con el fin de financiar prioritariamente intervenciones frente al FEN y acciones de seguridad ciudadana.

De acuerdo con las estimaciones del ministerio, este mecanismo permitiría reorientar alrededor de 2,700 millones de soles. A ello se suma la posibilidad de utilizar hasta 300 millones de soles de financiamiento contingente para cubrir gastos de preparación y respuesta.

"Los recursos están. La ley permite que alrededor de 2,700 millones de soles puedan reorientarse para esta línea y, sumados a los 300 millones de soles de créditos contingentes, estamos hablando de cerca de 3,000 millones de soles que podrían reorientarse a la atención del fenómeno El Niño", afirmó Acuña Namihas.

El ministro agregó que el país cuenta con créditos contingentes por más de 2,000 millones de dólares, los cuales brindan respaldo financiero para responder ante emergencias de mayor magnitud.

Economía estable

Acuña Namihas destacó que la próxima administración recibirá una economía estable y con espacio fiscal para atender las principales prioridades del país.

Precisó que entre enero y mayo de este año el producto bruto interno (PBI) creció 3.2% y acumuló 26 meses consecutivos de expansión. Asimismo, durante el primer semestre la recaudación tributaria aumentó 13.1% y la inversión pública avanzó 7.9%.

Añadió que, a junio, el déficit fiscal se redujo a 1.3% del PBI, por debajo de la meta de 1.8% prevista para este año y de la meta de 1.4% establecida para el 2027.

"Un crédito suplementario se aprueba precisamente porque la economía lo permite. Cuando un país mantiene crecimiento, recauda más, controla su déficit y conserva la confianza de los inversionistas, puede atender necesidades adicionales", sostuvo.

Guía para emergencias

El titular del MEF señaló que, además de los recursos financieros y el espacio fiscal, el sector cuenta con herramientas para facilitar una respuesta rápida y ordenada ante emergencias.

Entre ellas destacó la Guía para el abastecimiento en situación de emergencia, documento elaborado por el MEF que orienta a los gobiernos regionales, municipalidades y demás entidades públicas sobre los procedimientos que deben seguir antes, durante y después de estos eventos.

Finalmente, indicó que estos recursos, las líneas de financiamiento contingente y las herramientas técnicas permitirán a la próxima administración priorizar intervenciones y responder frente al fenómeno El Niño y otras emergencias, preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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