MEF prevé que economía mantuvo crecimiento favorable en mayo

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Lima 15 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) previó que la actividad económica mantuvo una trayectoria favorable durante mayo de este año, impulsada por la recuperación de la demanda interna y el desempeño positivo de diversos indicadores adelantados.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que los indicadores correspondientes a mayo muestran señales consistentes con la continuidad de la expansión económica.

“Los indicadores de mayo muestran que la economía habría mantenido una trayectoria favorable. La aceleración de la demanda eléctrica, el crecimiento de las importaciones de bienes de capital y el buen desempeño del consumo anticipan que la demanda interna continúa respaldando la expansión económica”, afirmó.

Entre los principales indicadores adelantados, la demanda eléctrica registró un crecimiento de 5.5 % en mayo de 2026, la tasa más alta observada desde febrero de 2024.

Asimismo, las importaciones de bienes de capital aumentaron 28.2 % en términos nominales, acumulando 26 meses consecutivos de crecimiento, lo que refleja el dinamismo de la inversión.

Por otro lado, el riesgo país se ubicó en un promedio de 110 puntos básicos al 10 de junio de 2026, situándose entre los niveles más bajos de la región.

En cuanto al consumo, las importaciones de bienes de consumo crecieron 17.6 % en términos nominales. A ello se suma el avance de 9.4 % del indicador de big data de consumo del BBVA, que acumuló 30 meses consecutivos de crecimiento.

Acuña Namihas señaló que estos resultados muestran que la demanda interna continúa sosteniendo la actividad económica y contribuyendo al proceso de expansión.

En este contexto, reafirmó su compromiso con la continuidad del crecimiento económico mediante la preservación de la estabilidad macroeconómica, el impulso a la inversión y la ejecución de proyectos estratégicos.

Estas medidas buscan además mitigar los efectos adversos de choques de oferta, como los asociados al Fenómeno El Niño, y fortalecer las condiciones para mantener el dinamismo de la economía.

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