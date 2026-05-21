MEF reafirma ante sector Construcción que culminar obras es prioridad del Gobierno

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, se reunió con César Candela, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), y representantes del sector privado para abordar temas vinculados a infraestructura, continuidad de proyectos y mecanismos que permitan fortalecer la ejecución de inversiones en beneficio millones de peruanos.

En esa línea, el titular del sector Economía reafirmó que el MEF tiene una política de espacios de diálogo público-privado, promueve la gestión responsable de los recursos públicos y ha demostrado con acciones que el Gobierno prioriza la culminación de obras en ejecución para contribuir al cierre de brechas y propiciar que se brinden mejores servicios para la ciudadanía.

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Asimismo, el ministro Rodolfo Acuña Namihas remarcó que la prioridad del Ejecutivo es dejar encaminadas las principales líneas de inversión y evitar que se sigan abriendo proyectos sin financiamiento suficiente. “Nuestra prioridad está en la continuidad de las obras. Tenemos que dejar la casa ordenada y priorizar el cierre de aquellas inversiones que ya están en ejecución. Esto es lo que priorizaremos en el crédito suplementario que vamos a presentar al Congreso”, sostuvo durante la reunión.

El ministro reafirmó que el MEF escucha al sector privado y recoge aquellas propuestas que permitan mejorar la ejecución de inversiones. También indicó que uno de los objetivos del Gobierno es dejar estructurados y encaminados los principales proyectos de infraestructura para la siguiente gestión, preservando el equilibrio fiscal y priorizando aquellas intervenciones que generen mayor impacto para la población.

En la reunión también participaron el viceministro de Economía, Eloy Durán; el CEO del Grupo APUCORP, Carlos Tejada; el CEO de EQUANS Perú, Omar Lam; y el CEO de Lima Expresa, Raúl Díaz, así como otros funcionarios del MEF.

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