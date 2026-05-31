MEF: regiones y municipios con superávit de S/ 5,061 millones en primer trimestre del 2026

Andina/Difusión

Lima 31 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, durante el primer trimestre del 2026, los gobiernos regionales y locales registraron un superávit fiscal conjunto equivalente a 1.7% del producto bruto interno (PBI), es decir, 5,061 millones de soles, resultado superior al observado en el mismo periodo del 2025, cuando alcanzó 4,011 millones de soles (1.5% del PBI).

A través del Reporte de Seguimiento Trimestral de las Finanzas Públicas y del Cumplimiento de las Reglas Fiscales, el MEF precisó que los 26 gobiernos regionales cumplieron con la regla que exige que sus ingresos corrientes sean mayores a sus gastos corrientes no financieros. En el caso de los gobiernos locales, el reporte identifica retos pendientes en el cumplimiento de esta regla.

La información contenida en este reporte forma parte de las acciones que impulsa el MEF para promover un marco fiscal prudente, responsable y transparente en los gobiernos regionales y locales, en aplicación del Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Asimismo, el reporte señala que el conjunto de los gobiernos regionales y locales sumó ingresos por 27,655 millones de soles (9.4% del PBI). Por su parte, la inversión pública subnacional alcanzó los 6,748 millones de soles (2.3% del PBI), lo que representa un crecimiento de 8.1% respecto al año anterior. En este rubro, los gobiernos regionales lideraron la ejecución con un aumento de 20.7%, impulsados por obras en las funciones de transporte, educación y salud.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, señaló que estos resultados muestran que es posible ordenar las finanzas subnacionales sin dejar de impulsar la inversión pública.

“Mantener ese equilibrio es clave para seguir cerrando brechas y mejorar los servicios que recibe la población. Desde el MEF seguiremos promoviendo una gestión responsable que fortalezca las finanzas públicas y acompañe el desarrollo de las regiones y municipios”, sostuvo.

Rodolfo Acuña indicó que el Gobierno continuará impulsando el cumplimiento de las reglas fiscales subnacionales, promoviendo mejoras en los ingresos y una mayor eficiencia en el gasto, con el fin de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas subnacionales y contribuir a una mejor ejecución de las inversiones.

El MEF informó que 113 gobiernos locales que incumplieron las reglas fiscales del 2025 deberán suscribir compromisos de ajuste fiscal para replantear sus formulaciones presupuestales y realizar las acciones de saneamiento necesarias para retornar al equilibrio fiscal.

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