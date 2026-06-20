MEF: reservas internacionales representan el 28% del PBI y fortalecen la estabilidad

Perú.- MEF: Balanza de pagos acumula 10 trimestres consecutivos de resultados positivos - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

Las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron los 100,214 millones de dólares al 9 de junio de 2026, monto equivalente al 28% del Producto Bruto Interno (PBI).

Estemonto ubica al Perú entre las economías con mayor respaldo externo de la regiónen relación con el tamaño de su economía. Asimismo, fortalece la capacidad del país para enfrentar choques externos, preservar la estabilidad macroeconómica y sostener la confianza de los mercados y de los agentes económicos, sostuvo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Al respecto, el titular del MEF, Rodolfo Acuña Namihas, destacó quelas RIN constituyen un pilar clave para la estabilidad y el equilibrio macroeconómico del país. “Contar con un nivel elevado de reservas internacionales fortalece la capacidad de respuesta del Perú frente a escenarios de incertidumbre externa, preserva la confianza en la economía y contribuye a generar mejores condiciones para la inversión, el empleo y el crecimiento”, señaló.

El MEF resaltó queeste volumen de reservas no solo actúa como un seguro frente a crisis externas, sino también como un instrumento de política para preservar la estabilidad macrofinanciera. En esa línea, elnivel alcanzado por el Perú supera al de otras economías de la región, como Colombia, Chile y México, en proporción al tamaño de su producto.

A ello se suma el impulso del sector externo. En los últimos doce meses, entre mayo de 2025 y abril de 2026, la balanza comercial acumuló un superávit histórico de 43,000 millones de dólares, mientras que solo en abril de 2026 registró un saldo positivo de 3,304 millones, con lo que acumuló 71 meses consecutivos de superávit.

Este resultado respondió al dinamismo de lasexportaciones, que alcanzaron 9,329 millones de dólares en abril y crecieron 51.1% en términos nominales, acumula 24 meses consecutivos de expansión, gracias a los mayores envíos de minerales y de productos agrícolas, químicos y siderometalúrgicos, entre otros. Por su parte, las importaciones sumaron 6,025 millones y crecieron 34,0 %, impulsadas por mayores compras de bienes de capital, insumos y bienes de consumo, en línea con la mayor demanda interna.

Asimismo, lostérminos de intercambiocrecieron 20.9% en abril de 2026, debido principalmente al aumento de los precios de exportación (33.0%), favorecidos por las altas cotizaciones internacionales del oro y el cobre, así como por la mejora en los precios de productos siderometalúrgicos. Este avance fue parcialmente atenuado por el incremento de los precios de importación (10.0%), asociado al mayor precio del petróleo y sus derivados.

De esta manera, el nivel récord de las reservas internacionales netas y el máximo histórico del superávit comercial fortalecen el respaldo externo del país, preservan la confianza de los mercados y generan mejores condiciones para sostener la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

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