MEF: solidez de sector financiero peruano es clave para fortalecer la actividad productiva

Perú.- MEF destaca solidez del sector financiero como eje clave para fortalecer la producción - Andina/Centro Financiero. Cortesía Mef

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El sistema financiero peruano mantiene una posición sólida y resiliente siendo un pilar clave para fortalecer la actividad productiva, el consumo de los hogares y la estabilidad macrofinanciera del país durante el presente ejercicio 2026, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, quién destacó los resultados que viene obteniendo este sector hasta abril.

“La solidez delsistema financieroconstituye un soporte clave para fortalecer laactividad productiva, el consumo de los hogares y laestabilidad macrofinancieradel país. Contar con entidades solventes, con liquidez y capacidad de respuesta, es fundamental para sostener el crédito y acompañar el crecimiento económico”, señaló.

SBS: mejor situación financiera de los hogares impulsa el crédito y reduce endeudamiento

En ese sentido, el titular del MEF remarcó incluso la capacidad de este sector para enfrentar eventualeschoques macrofinancierosgracias a sus adecuados niveles de solvencia, mayor dinamismo del crédito, crecimiento de la liquidez y una mejora en los indicadores de calidad de cartera.

En esa línea, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el ratio de capital global delsistema financiero—indicador que mide el patrimonio efectivo como porcentaje de los activos ponderados por riesgo— se ubicó en 16.4% a marzo del 2026, muy por encima del mínimo legal de 10%.

En el caso de las entidades especializadas enmicrofinanzaseste indicador alcanzó 16.2%, según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), lo que refleja la capacidad del sistema para absorber pérdidas y responder ante eventuales episodios de tensión financiera.

De otro lado, señaló que elcrédito al sector privadocontinuó acelerándose y creció 8.7% interanual en abril, por encima del 7.2% registrado en marzo, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

El ministro explicó que este resultado fue impulsado por el mayor financiamiento a empresas, que avanzó 9%, y a personas, que creció 8.2%. Dentro del crédito empresarial, destacó elfinanciamiento a las mypes, con una expansión de 10%.

A ello se sumó el desempeño favorable de otros indicadores delsistema financiero. La liquidez creció 16.6% interanual y los depósitos del sector privado aumentaron 16.9%, reflejando mejores condiciones para canalizar el ahorro hacia el financiamiento de hogares y empresas.

En tanto, el coeficiente dedolarización del créditose mantuvo estable en 22%, lo que contribuye a reducir vulnerabilidades frente a choques cambiarios.

Por su parte, subrayó que lamorosidadcontinuó reduciéndose y se ubicó en 3.23% a abril de 2026, con provisiones equivalentes al 175% de la cartera atrasada, lo que refuerza la capacidad del sistema para enfrentar pérdidas esperadas.

Estas condiciones, junto con el crecimiento de la cartera, permitieron alcanzar un ROE de 20.55% al cierre de abril, agregó.

De esta manera, elsistema financiero peruanocontinúa mostrando fortalezas que contribuyen a preservar la estabilidadmacrofinancieradel país y a sostener el financiamiento de la actividad económica, en un contexto de recuperación del crédito, mayor liquidez y menores niveles de vulnerabilidad, aseveró.

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