MEF sustenta incorporación de más de S/ 9,500 millones al presupuesto

Andina/Ministro De Economía Y Finanzas, Rodolfo

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, sustentó hoy ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República el proyecto de ley que permitirá incorporar 9,596 millones de soles al Presupuesto 2026 para atender prioridades del Estado.

Durante su exposición, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que la propuesta se presenta en un contexto de mayor fortaleza económica y mejora de los indicadores fiscales.

Entre enero y abril de 2026, la economía peruana creció 3.6%, mientras que en abril el crecimiento ya se ubicó en 3.73%. Asimismo, la recaudación tributaria aumentó 17.7% en mayo, el déficit fiscal se redujo a 1.6% y la inflación mostró una tendencia a la baja.

“Estamos mostrando indicadores que reflejan la fortaleza de la economía y que nos permiten incorporar recursos para atender necesidades de la población”,subrayó el titular del MEF.

“Este crédito suplementario recoge criterios de progresividad, priorización y atención responsable, dentro de los espacios fiscales que hemos generado y sin afectar las metas fiscales”,agregó.

El ministro Rodolfo Acuña Namihas explicó que el crédito suplementario se financiará con 1,260 millones de soles provenientes de bonos del Tesoro Público; y 2,900 millones de soles por mayores ingresos de recursos ordinarios.

Asimismo, la propuesta presentada hoy a la Comisión de Presupuesto también incorpora 5,436 millones de soles por canon, sobrecanon y regalías que serán dispuestos a gobiernos regionales y locales.

En total, se sumarían 9,596 millones de soles al Presupuesto 2026 para atender prioridades del Estado y los distintos requerimientos a nivel nacional.

“Los recursos del canon y sobrecanon son nuevos, generados por el mayor dinamismo de la actividad económica, los precios internacionales y la mayor producción, lo que permite ampliar el financiamiento de inversiones y servicios sin afectar las metas fiscales”, agregó.

El titular del sector Economía explicó que el 70 % de los 4,160 millones de soles se destina a gasto de capital, principalmente a continuar obras públicas, mientras que el 30 % restante permitirá asegurar la continuidad de servicios esenciales y medidas prioritarias en sectores clave.

“No estamos afectando las metas fiscales con esta decisión, sino que estamos priorizando dentro de los espacios fiscales que hemos generado”,afirmó Rodolfo Acuña Namihas.

Para el Gobierno Nacional, la propuesta contempla atender demandas que aseguren la continuidad de servicios del Estado, con énfasis en educación, salud, seguridad ciudadana y transición democrática.

En educación, se priorizan recursos para colegios emblemáticos, bonos y mejoras remunerativas para docentes, becas, deuda social del magisterio, nuevas universidades e intervenciones pedagógicas. También se consideran recursos para el fortalecimiento contra la delincuencia, la operatividad del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Cancillería y otras entidades.

Asimismo,

el proyecto incorpora la atención de inversiones estratégicas del Gobierno Nacional, entre ellas la continuidad de intervenciones de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) vinculadas a la prevención ante el Fenómeno El Niño en distintos departamentos del norte, hospitales como Lorena, Bernales, Piura, Trujillo y Chota, además de intervenciones de agua y saneamiento en Comas, Carabayllo y Ventanilla.

A ello se suma la atención de iniciativas regionales y locales, donde se priorizarán 443 caminos vecinales y 37 carreteras departamentales, 391 proyectos de agua y saneamiento, 164 proyectos de infraestructura educativa, 84 puestos de salud y 205 proyectos de riego.

La propuesta de crédito suplementario ha sido estructurada bajo criterios de priorización, progresividad y responsabilidad fiscal, con el objetivo de orientar los recursos hacia intervenciones que puedan generar resultados concretos para la población.

En esa línea, se atenderán aquellos proyectos en ejecución con mayor nivel de avance físico y financiero, capacidad de gasto de las entidades y disponibilidad efectiva de recursos, a fin de evitar paralizaciones, acelerar su culminación y asegurar que las inversiones se traduzcan en obras concluidas y mejores servicios en todo el país.

De esta manera, el Gobierno reafirma su compromiso con una gestión responsable de las finanzas públicas, orientada a atender necesidades urgentes de la población, garantizar la continuidad de proyectos estratégicos, fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y hacer posible que la inversión pública se traduzca en obras concluidas y mejores servicios para la ciudadanía.

(FIN) NDP / MDV