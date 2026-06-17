MEF transfiere S/ 20.5 millones para financiar plazas docentes en regiones

Andina/Difusión

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de partidas por 20.5 millones de soles a favor de diversos gobiernos regionales para financiar la sostenibilidad de 382 plazas docentes y 2,080 bolsas de horas creadas durante el año fiscal 2025.

La medida fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2526649-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N.° 105-2026-EF, publicado en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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Según la norma, losfondos están destinados a asegurar la continuidad de las plazas docentes y las bolsas de horas creadas el año pasado, en el marco de las disposiciones establecidas por la Ley N.° 32260 y la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Losrecursos serán incorporados en los presupuestos de los gobiernos regionales para financiar la contratación y el pago oportuno del personal docentey promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular, a través del programa presupuestal orientado a mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes.

Los 20.5 millones de soles provienen del presupuesto institucional del Ministerio de Educación (Minedu) y será transferidos con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

Asimismo, se establece que los recursos transferidos no podrán ser destinados a fines distintos de aquellos para los cuales fueron asignados, bajo responsabilidad de las entidades involucradas.

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