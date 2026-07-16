MEF transfiere S/ 229.7 millones para financiar pensiones de militares y policías

Andina/Difusión

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de partidas por 229.7 millones de soles a favor de los ministerios de Defensa (Mindef) e Interior (Mininter) para financiar el pago de las obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial.

La medida fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2535740-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N.° 137-2026-EF, publicado en edición extraordinaria de la separata de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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La norma señala que los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Del monto total aprobado,85.9 millones de soles serán transferidos al Ministerio de Defensa, mientras que143.7 millones se destinarán al Ministerio del Interior. Ambos pliegos deberán efectuar las respectivas transferencias financieras a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial.

Los recursos serán destinados exclusivamente al financiamiento del pago de las obligaciones previsionales a cargo de dicha entidad y no podrán utilizarse para fines distintos, bajo responsabilidad de las instituciones beneficiarias.

Asimismo, los titulares de los pliegos beneficiados deberán aprobar, mediante resolución, la desagregación programática de los recursos dentro de los cinco días calendario siguientes a la entrada en vigencia del dispositivo. Posteriormente, las oficinas de presupuesto realizarán las acciones administrativas necesarias para ejecutar la transferencia.

La norma también establece que elMinisterio de Defensa y el Ministerio del Interior serán responsables de verificar y supervisar el cumplimientode la finalidad para la cual fueron transferidos los recursos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

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