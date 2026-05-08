MEF transfiere S/ 24.9 millones para intervenciones ante ocurrencia de desastres

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de 24 millones 929,720 soles a favor de 17 municipalidades para financiar la continuidad de la ejecución de 20 intervenciones priorizadas en el Acta N° 52 de la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).

Mediante Decreto Supremo N° 080-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se aprobó dicha transferencia en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, con cargo a los recursos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El detalle de los pliegos habilitados y montos de la transferencia de partidas se encuentra en los anexos correspondientes, los cuales se publican en la sede digital del MEF (www.gob.pe/mef).

El titular del pliego habilitador y de los pliegos habilitados en la transferencia aprueban la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario contados desde la vigencia del presente dispositivo legal.

Los recursos de la transferencia de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

En los considerandos de la norma se recuerda que el Indeci dispone de 359 millones 257,869 soles para el financiamiento de actividades e inversiones para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación, y reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales y/o inducidos por la acción humana.

(FIN) CNA