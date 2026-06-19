MEF transfiere S/ 4.4 millones al GORE de Piura para operación de establecimiento de salud

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de partidas por 4.4 millones de soles a favor del Gobierno Regional (GORE) de Piura para financiar la operación y el mantenimiento del establecimiento de salud Tacala durante el periodo comprendido entre junio y diciembre del 2026.

La medida fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2527464-2" target="_blank">Decreto Supremo N.° 106-2026-EF, publicado en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

-Ministerio de Economía y Finanzas precisa que no solicita dinero para desbloquear fondos

Los recursos serán transferidos desde el presupuesto institucional del Ministerio de Salud (Minsa), con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

La transferencia se realiza en el marco de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que autoriza alMinsaa efectuar modificaciones presupuestarias a favor de los gobiernos regionales para financiar la operación y mantenimiento de nuevos establecimientos de salud que entraron en funcionamiento desde el segundo semestre del 2025.

Del monto total asignado, 1 millón 564,769 soles serán destinados al rubro de personal y obligaciones sociales, 2 millones 877,531 a bienes y servicios, y 3,247 a la adquisición de activos no financieros, de acuerdo con lo establecido en la norma.

Asimismo, elGobierno Regional de Piuradeberá remitir alMinsaun informe técnico sobre el cumplimiento y avance físico y financiero de los recursos transferidos, en concordancia con su Plan de Implementación Multianual. Este documento también deberá ser publicado en la sede digital de la entidad regional hasta el 17 de febrero del 2027.

El decreto supremo establece que los recursos transferidos no podrán ser destinados a fines distintos de los autorizados. Además, el Ministerio de Salud tendrá a su cargo el monitoreo, seguimiento y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas vinculados a la ejecución de dichos fondos.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });