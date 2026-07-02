MEF transfiere más de S/ 81,000 para funciones en materia ambiental

Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó sendas transferencias por un total de 81,414 soles a favor de diversos pliegos del Gobierno nacional para financiar funciones en materia ambiental.

Mediante Decreto Supremo Nº 125-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, aprobó una transferencia de 15,891 soles al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para financiar las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del subsector Vivienda y Construcción, asumidas por el OEFA.Asimismo, se autorizó una transferencia de 65,523 soles al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) para financiar las funciones del subsector Industria y Comercio Interno, asumidas por el Senace.Los titulares de los pliegos habilitadores y habilitados aprueban la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario contados desde la vigencia del presente dispositivo legal.Los recursos de las transferencias de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.En los considerandos de la norma se recuerda que, vía decretos supremos del Ministerio del Ambiente, se aprobaron los cronogramas de transferencias de funciones en materia ambiental del subsector Vivienda y Construcción al OEFA, así como del subsector Industria y Comercio Interno del Ministerio de la Producción al Senace.

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