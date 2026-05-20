MEF transfiere más de S/ 88.8 millones a la ONP para pago de pensiones y aguinaldos

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de más de 88.8 millones de soles a favor de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para financiar el pago de pensiones, aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad y otros conceptos de pensionistas del régimen del Decreto Ley 20530.

Mediante el Decreto Supremo N.º 090-2026-EF, publicado en edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se autorizó una transferencia de partidas por 80.5 millones de soles a favor de la ONP para cubrir el pago de pensiones durante el 2026 de 9,539 pensionistas de distintas entidades del Gobierno Nacional.

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Entre las entidades comprendidas figuran el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (4,076 pensionistas), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2,851), el Ministerio de la Producción (488), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (473), así como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros.

Asimismo, a través del Decreto Supremo N.º 091-2026-EF, el Ejecutivo autorizó una transferencia adicional de 8.3 millones de soles a favor de la ONP para financiar las pensiones de junio a diciembre de 2026 y los aguinaldos de 895 pensionistas del régimen 20530 de los gobiernos regionales de Piura y Lima.

De ese total, 69 pensionistas corresponden al Gobierno Regional de Piura, específicamente de la unidad ejecutora Transportes Piura, mientras que 826 pertenecen al Gobierno Regional de Lima, principalmente de unidades vinculadas a educación, salud y agricultura.

Las transferencias se realizan en el marco del proceso progresivo de traslado a la ONP de la administración y pago de pensiones del régimen del Decreto Ley 20530, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1666 y la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Los dispositivos precisan que los recursos transferidos no podrán destinarse a fines distintos a los establecidos y deberán ser desagregados presupuestariamente por las entidades involucradas.

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