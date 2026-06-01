MegaPlaza invierte US$ 33 millones en Lima Norte para proyecto gastronómico

Andina/Héctor Vinces

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El centro comercial MegaPlaza Independencia ha destinado una inversión de 33 millones de dólares en Lima Norte con el objetivo de ampliar la oferta gastronómica de la zona.

El proyecto llamado "Distrito Gastronómico de Lima Norte" tiene previsto inaugurarse a fines de julio ya que actualmente se encuentra en la etapa final de acabados.

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El espacio apunta a transformar la experiencia que tenían los visitantes en el tradicional patio de comidas del mall.

Contempla 26 locales en dos grandes zonas: un food court renovado, con opciones de comida rápida; y el Bazar Gourmet, un mercado gastronómico que reunirá experiencias culinarias innovadoras.

Desde su inauguración en el 2002, MegaPlaza Independencia ha duplicado su área comercial, al pasar de 60,000 m² a 112,000 m², con lo que se consolida como el principal activo de Parque Arauco en el Perú, donde opera 22 centros comerciales. Ahora, con el "Distrito Gastronómico de Lima Norte" se busca no solo atraer un mayor flujo de visitantes, sino incrementar también el tiempo de permanencia dentro del centro comercial.

El proyecto no se limita a la remodelación de la zona gastronómica sino que también incluye la remodelación de la plaza central, con nuevas áreas verdes y espacios de convivencia, y mejoras en la circulación interna del segundo nivel.

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