Andina/Puerto De Chancay, Reduce El Tiempo De

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El megapuerto de Chancay fortalece su seguridad y competitividad en el comercio exterior, con la puesta en operación de equipos de alta tecnología donados por Estados Unidos, consistentes en modernos escáneres de inspección no intrusiva, destacó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En ese sentido,

el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, participó en la puesta en funcionamiento del equipamiento donado por el gobierno de Estados Unidos, en el moderno terminal marítimo de Chancay.

La actividad contó con la participación del embajador de Estados Unidos de América en Perú, Bernie Navarro, y del superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Javier Franco Castillo, quienes destacaron la importancia de la cooperación internacional para impulsar una logística más eficiente, segura y competitiva.

Los nuevos escáneres permitirán inspeccionar contenedores sin necesidad de apertura física, reduciendo significativamente los tiempos de revisión y los costos logísticos.

Facilitarán, asimismo, la detección de mercancías ilícitas o mal declaradas, fortalecerán la trazabilidad de las operaciones y contribuirán a preservar la cadena de frío de productos perecibles destinados a los mercados internacionales.

“Estamos dando un paso trascendental para consolidar a Perú como un actor estratégico en el comercio global. La incorporación de esta tecnología fortalece la seguridad logística, mejora la competitividad de nuestras exportaciones y nos acerca al objetivo de convertir al país en el principal hub logístico del Pacífico Sur”, señaló el ministro Aldo Prieto.

El titular del MTC destacó que la operación de estos equipos complementa las inversiones realizadas en infraestructura portuaria y permitirá atender el crecimiento sostenido de las operaciones del megapuerto de Chancay sin afectar los tiempos de atención de las cargas.

Las cifras reflejan el dinamismo alcanzado por el puerto. De enero a mayo del 2026, los TEU movilizados registraron un incremento de 69 % respecto al mismo periodo del 2025.

Asimismo, las exportaciones crecieron 12 %, mientras que las importaciones aumentaron 77 %.

Con la puesta en marcha de estos escáneres, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reafirma su compromiso de impulsar corredores logísticos más eficientes, seguros y competitivos, capaces de atender el crecimiento del comercio exterior peruano y fortalecer la integración de Perú con los principales mercados del mundo.