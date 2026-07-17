Mejoran sistema eléctrico de escuela bilingüe Kichwa en San Martín

Andina/Cortesía

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

Electro Oriente culminó una intervención de mejora del sistema eléctrico en la Institución Educativa Bilingüe N.° 0158 de Tununtunumba, ubicada en el distrito de Chazuta, región San Martín, con el objetivo de contribuir a mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas de más de 300 estudiantes de la comunidad Kichwa.

La obra, ejecutada en el marco del programa de responsabilidad social Escuela Segura, comprendió el mejoramiento integral del sistema eléctrico de las aulas y servicios higiénicos del plantel, permitiendo fortalecer las condiciones de seguridad y funcionamiento de los ambientes educativos.

La institución educativa brinda formación intercultural bilingüe, orientada a la preservación del idioma Kichwa, las costumbres, la medicina tradicional y los conocimientos ancestrales de la comunidad amazónica.

Durante la ceremonia de entrega participaron autoridades locales, docentes, estudiantes y padres de familia, quienes destacaron la importancia de contar con un sistema eléctrico adecuado para el desarrollo de las labores pedagógicas.

La directora de la institución educativa, Lina del Águila López, señaló que antes de la intervención existían limitaciones para el uso de equipos y la realización de actividades escolares.

“Solo teníamos un tomacorriente para varios ambientes y era muy difícil realizar actividades en el patio o utilizar equipos como laptops y parlantes. Con esta mejora los docentes podrán fortalecer sus estrategias de enseñanza y seguir formando a nuestros estudiantes”, indicó.

Por su parte, el gerente regional de Electro Oriente San Martín, César Ruiz Perea, sostuvo que el acceso a un servicio eléctrico seguro en los centros educativos contribuye al cierre de brechas y al desarrollo de las comunidades.

“Una escuela con un sistema eléctrico seguro permite mejores técnicas de enseñanza y brinda a nuestros estudiantes mayores oportunidades para aprender”, afirmó.

El representante de Electro Oriente recordó que la intervención forma parte del compromiso social de la empresa con las comunidades donde desarrolla sus actividades.

En representación de la comunidad, el Apu Justiliano Sangama Chujutalli expresó un saludo en idioma Kichwa y agradeció el apoyo brindado por la empresa. Asimismo, el alcalde del centro poblado, Wiler Sangama Chujutalli, resaltó la importancia de la mejora realizada en la institución educativa.

“La educación es la herramienta que permitirá a nuestros niños salir adelante. Por ello valoramos la instalación del nuevo sistema eléctrico en nuestra escuela y agradecemos a Electro Oriente por acompañar el desarrollo de nuestra comunidad”, manifestó.