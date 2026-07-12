¿Mejorar o innovar? La decisión que define el futuro de una empresa

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Lima 12 Jul. (ANDINA) -

Cuando se habla de innovación, la conversación suele centrarse en nuevas tecnologías, inteligencia artificial, productos disruptivos o tendencias emergentes. Sin embargo, existe una pregunta menos popular y probablemente más incómoda: ¿qué está dispuesto a dejar de hacer un negocio para seguir siendo relevante?

"Muchas empresas creen que innovar significa hacer más cosas, cuando en realidad puede significar hacer menos, pero de forma diferente", señala Gustavo Juárez, gerente de Planeamiento Comercial e Innovación del Grupo Crosland. Para el ejecutivo, la innovación no siempre está asociada al desarrollo de nuevos productos o tecnologías, sino también a la capacidad de replantear procesos, modelos de negocio y formas de generar valor para el cliente.

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Esta reflexión cobra especial relevancia en un contexto donde la innovación se ha convertido en una prioridad estratégica para las organizaciones. Según McKinsey, el 84% de los ejecutivos considera que es fundamental para el crecimiento de sus empresas, pero solo el 6% se declara satisfecho con los resultados obtenidos. La cifra evidencia una realidad poco discutida: innovar no suele ser un problema de creatividad, sino de ejecución y capacidad de cuestionar prácticas que alguna vez fueron exitosas.

La confusión suele surgir porque muchas iniciativas empresariales generan cambios visibles, pero no necesariamente transforman la manera en que una organización crea valor. Abrir nuevos mercados, digitalizar procesos, incorporar herramientas tecnológicas o ampliar un portafolio pueden impulsar el crecimiento y mejorar la eficiencia, pero no siempre representan una innovación.

"Una innovación debe ser implementada y generar un cambio significativo, diferenciándose así de una mejora incremental o una optimización operativa. Si una empresa vende más, crece o mejora sus indicadores, está desarrollando exitosamente su negocio. La innovación aparece cuando logra resolver un problema de una forma distinta o cambia la manera en que el cliente percibe, utiliza o accede a un producto o servicio", explica Juárez.

En un entorno donde las tecnologías son cada vez más accesibles y las ventajas competitivas se reducen con rapidez, la diferencia ya no radica únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en la capacidad de cuestionar prácticas establecidas y encontrar nuevas formas de generar impacto.

Las organizaciones suelen preguntarse qué más pueden hacer para innovar. Tal vez una pregunta más útil sea qué podrían hacer de manera diferente. La innovación no siempre implica crear algo completamente nuevo; muchas veces consiste en replantear aquello que todos daban por sentado.

Esto no significa que desarrollar el negocio sea insuficiente o negativo. Incrementar ventas, ganar eficiencia o expandirse a nuevos mercados sigue siendo fundamental para la sostenibilidad de cualquier organización. Sin embargo, cuando una empresa se concentra únicamente en optimizar lo que ya existe, corre el riesgo de perder capacidad de adaptación frente a cambios en el mercado, los consumidores o la competencia.

"No todas las empresas necesitan reinventar su industria cada año, pero sí deberían cuestionarse periódicamente si aquello que las hizo exitosas seguirá siendo relevante en el futuro. El crecimiento mantiene vigente un negocio; la innovación ayuda a prepararlo para lo que viene", concluye Juárez.

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