¿Cómo mejorar tu récord crediticio? Conoce 6 pasos para mejorar tu clasificación

Archivo - Gastos por internet con tarjeta de crédito. - Andina/Difusión - Archivo

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

Mejorar la clasificación o récord crediticio de las personas es crucial porque afecta directamente a las oportunidades financieras y a la salud de la economía personal.

Una buena clasificación crediticia puede resultar en tasas de interés más bajas, mejores condiciones de préstamos y acceso a más opciones de crédito formal.

La clave para mejorar tu récord crediticio en Perú es actuar sobre los factores que realmente determinan tu clasificación en la SBS, como: puntualidad, nivel de endeudamiento, antigüedad del historial y diversificación, informó Carlos Farro, CEO de Capital Pacífico Fintech.

Estos factores son: el nivel de endeudamiento, porque si tus cuotas superan el 30% de tus ingresos, las entidades te ven como riesgo alto; la antigüedad del historial, porque más de 24 meses con créditos bien pagados mejoran tu perfil.

También la diversificación, con la tarjeta más el préstamo personal y el consumo, bien manejados mejoran tur perfil.

¿Cómo hago para mejorar mi récord crediticio?

Programas recordatorios. Automatiza pagos. Si estás ajustado, paga al menos el mínimo para evitar la mora. Paga 1–2 días antes para evitar feriados o fallas de sistema. Con 6–12 meses de pagos puntuales, tu clasificación mejora notablemente. Un solo atraso mayor a 30 días te baja de “Normal” a “CPP”.

Lo recomendable es mantener las tarjetas por debajo del 30–40% del límite. Evita tener más de 3 créditos activos si tus ingresos son limitados. Si tienes muchos gastos, considera refinanciar (visible 4 años, pero mejor que caer en mora).

Usa una tarjeta de crédito de bajo límite y págala al día. Mantén el producto activo por más de 12–24 meses. Realiza consumos pequeños y pagos completos.

Es de suma importancia. Es aconsejable realizar consultas cada seis meses de cómo va tu reporte. De hecho, existen consultas gratuitas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Puedes verificar errores y solicita correcciones si alguna entidad reportó mal.

Varias consultas seguidas bajan tu score. Espacia tus solicitudes cada 3–6 meses. Asimismo, no debes endeudarte de más porque la deuda no es la extensión de los ingresos y no se debe abusar de ella.

Si pagas una deuda castigada, tu reporte cambia a “cancelada”, pero permanece 2 años, aproximadamente. Si no la pagas, permanece 5 años.