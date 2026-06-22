Mercado de capitales del Perú se torna más atractivo

Archivo - Perú.- OCDE: Perú mantendrá crecimiento resiliente pese al entorno global complejo - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) en su índice MSCI NUAM PERU GENERAL en los últimos años ha tenido un rendimiento a doble dígito tanto en soles como en dólares. Así, en 2023 avanzó 21.70% en soles y 25.02% en dólares; en 2024 logró avances de 11.56% en soles y 10.05% en dólares; y en el 2025 alcanzó 50.08% en soles y 67.90% en dólares. Asimismo, en lo que va del presente año, al viernes 19 de junio, el rendimiento en soles alcanzó el 31.85% y en dólares 31.07%.

Estos rendimientos pertenecen al rubro de la renta variable, y no obstante que la volatilidad es una característica de este tipo de inversiones, los resultados registrados desde 2023 contrastan notablemente con los de años previos de 2022 (-1.30% en soles y 3.50% en dólares), 2021 (2.20% en soles y -7.31% en dólares) y 2020 (3.76% en soles y -4.90% en dólares).

En la perspectiva de la renta variable en el Perú inciden factores externos y locales, como la demanda externa y el precio de los commodities, especialmente del cobre y el oro, que según diversos análisis se mantendrán elevados en los siguientes años, y de otra parte prevén que el PBI del país mejore, señala informe publicado en el Diario El Peruano.

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En ese sentido, el Banco Central de Reserva (BCR), en su reporte de inflación de junio 2026, elevó su proyección de crecimiento de la economía peruana para 2026 de 3.2% a 3.4%. También el BBVA Research, en su último informe Situación Perú, elevó la proyección de crecimiento del PBI de 2.9% a 3.1%, mientras que Credicorp Capital mantiene en 3.2% su previsión.

Mercado local

En el reciente Markets & Investments Summit 2026 realizado por el Dorado Investments, se analizó el entorno económico, las tendencias globales y las oportunidades que marcarán el rumbo de las inversiones.

En el referido foro, el titular de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Juan Pichihua, destacó que “nuestro mercado pequeño tiene un altísimo potencial”, porque al evaluar el rendimiento de la BVL con otros mercados bursátiles, la bolsa peruana “está entre las que más rinden o han rendido” en estos últimos tiempos.

Asimismo, señaló que la capitalización del valor de las empresas que listan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) es del orden de los 325,000 millones de dólares, cifra que representa 90% del PBI y 4.2 veces la inversión bruta fija en la economía peruana.

Por otro lado, refirió que los fondos administrados por las Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos (SAF), las sociedades titulizadoras y las empresas administradoras de Fondos Colectivos ascienden a unos 34,700 millones de dólares y representan aproximadamente 10% del PBI.

Asimismo, señaló que 3% de la población peruana participa en el mercado de valores, mientras que en Chile este porcentaje es de 15% y en Estados Unidos es de 60%.

Nuevos emisores

También refirió que no obstante el tamaño de la economía peruana, que viene creciendo, la participación de nuevos emisores en el mercado de valores local es escasa aún. Así, en el periodo 2000-2006, el promedio fue 7 y el máximo 13, y en el periodo 2020-2026 el promedio fue 4 y el máximo 6.

En ese sentido, indicó que los valores colocados efectivamente en el mercado local suman un poco más de 1,500 millones de dólares, que representan apenas 0.5% del PBI, ratio muy inferior comparado con el de Chile u otros países.

En ese sentido, señaló que si el mercado de valores local crece, se abrirán oportunidades de inversión y rendimiento no solamente para aquellos que ya están participando, sino para el resto de la población, a fin que pueda beneficiarse de este crecimiento.

Más inversionistas retail

Por su parte, el gerente general del Grupo BVL, Miguel Angel Zapatero, refirió que ya son 150,000 los nuevos inversionistas retail (personas naturales con montos pequeños), una tendencia que está creciendo. Asimismo, refirió que el perfil del inversionista retail en la bolsa local corresponde a un público joven, del cual alrededor de la mitad se encuentra fuera de Lima y más de 40% son mujeres.

Zapatero destacó que el uso de la tecnología y aplicativos para la compra de valores implementadas por las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), ha permitido este crecimiento en el inversionista retail.

Por su parte, el gerente general de Renta4, Pablo Leno, destacó la transición del “ahorrista a inversionista”, de la persona natural que invertía tradicionalmente en depósitos a plazo fijo a productos como bonos que rinden el doble, debidamente asesorados por expertos, a fin de que puedan familiarizarse con alternativas del mercado de renta fija y variable, que son más rentables.

En tanto, el titular de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Juan Pichihua, señaló que desde su institución están liderando acciones para promover el desarrollo del mercado local. “Básicamente, cuando se está pensando en la promoción del desarrollo del mercado, estamos pensando cómo hacemos para mejorar la profundidad y la liquidez; en ese caso, la integración bursátil regional es un tema, sin ninguna duda, de prioridad”.

Integración regional

La integración regional está referida a los mercados de valores de Chile, Colombia y Perú, a través de la implementación de las reglas de negociación de instrumentos de deuda y renta variable, la cámara central de contraparte y el reconocimiento de intermediarios.

“Esperamos que al tercer trimestre ya esté cerrado el tema de la central de contraparte y que para el último trimestre hayamos avanzado algo en la coordinación con los otros supervisores para dar el reconocimiento de los agentes de intermediación cuando hagan operaciones transfronterizas”, explicó.

“Este es un paso necesario para que el mercado pueda ganar profundidad y liquidez, porque brinda nuevas oportunidades y cartera de inversiones en un mercado que avanza”, enfatizó.

Asimismo, señaló que las acciones buscan aumentar el número de participantes, tanto de emisores de valores como de los inversionistas.

“Para ganar un poco de transparencia en el mercado se ha regulado ajustes en el reporte de cumplimiento del código de gobierno cooperativo. Todo lo que es información sobre las remuneraciones a miembros del directorio y datos objetivos de las empresas ha tenido una ligera modificación”, explicó.

“Esto ayuda no solamente a hacer más transparente la gestión de la empresa, sino también permite que nuestro país cumpla con unas recomendaciones que nos ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, dijo.

Mejor contexto

El ratings manager de Moody’s Local, Jaime Tarazona, en el Markets & Investments Summit 2026 destacó el mejor contexto macroeconómico del Perú para las inversiones en el mercado de valores. “Lo que vemos en el mercado local es un escenario macroeconómico interesante, porque estamos dentro de un escenario en el cual Perú crece aproximadamente 3% del PBI y vemos cómo el déficit fiscal se viene revirtiendo y las presiones inflacionarias también se vienen revirtiendo”.

En el caso del mercado de deuda local, destacó que observan un mayor interés de los inversionistas. “Lo que estamos notando es un mayor apetito en este tipo de mercado, sobre todo desde la segunda mitad del año pasado, y que el número de inversiones y el volumen de estas operaciones se vienen incrementando”, afirmó.

“Nosotros vaticinamos que el crecimiento del mercado local iba a estar en el orden superior al 10%, pero la cifra quedó corta. La expectativa fue claramente más alta; eso habla del escenario que fue tan favorable el año pasado, en un contexto en el que varios emisores fueron preparándose, justamente algunos para un escenario preelectoral y otros vieron el escenario del mercado favorable para mejorar su posición financiera. Algunos fueron emisiones de deuda un poco más largas”, dijo.

Indicó además que como Moody’s Local han realizado mejoras de las calificaciones a empresas en la industria de fondos mutuos. También señaló que han encontrado “fundamentos muy sólidos en la industria bancaria”.

En cuanto a los riesgos, el más significativo en este momento es, después del electoral, el Fenómeno El Niño, pues los sectores como la pesca y la agroexportación podrían verse afectadas por el impacto de las lluvias y el incremento de la temperatura.

Datos

- En proyección de Credicorp Capital, el dólar cerraría 2026 en torno a los 3.20 soles debido a “fundamentos macroeconómicos sólidos”, como los términos de intercambio en niveles récord, así como 5 años de superávits en cuenta corriente y un contexto de debilidad global del dólar “apuntan a una apreciación del sol peruano”.

- El Banco Central de Reserva revisó al alza el superávit de la balanza comercial para 2026 y 2027 “por perspectivas más altas de los términos de intercambio”, impulsadas por el mejor precio de los metales que el país exporta. Las exportaciones llegarían a 118,171 millones de dólares y las importaciones a 68,778 millones de dólares en 2026.

(FIN) DOP/SDD