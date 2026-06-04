Mercado inmobiliario continúa con sólido desempeño en venta de viviendas nuevas

Andina/Mercado Inmobiliario Continúa Con Sólido

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana continúa mostrando un sólido desempeño en la venta de viviendas nuevas, impulsado por la recuperación del crédito hipotecario y el financiamiento de programas habitacionales, sostuvo hoy la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) .

Sin embargo, su vicepresidente ejecutivo, Guido Valdivia, considera que este crecimiento enfrenta una preocupación cada vez más evidente: la reducción sostenida de la oferta de nuevos proyectos inmobiliarios, situación que podría traducirse en un incremento de los precios de las viviendas durante los próximos meses.

Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N° 101, elaborado por el gremio empresarial señaló que el lanzamiento de nuevos proyectos de vivienda se redujo 16.5% durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

Las mayores caídas se registraron en Lima Top (-46.3%) y Lima Centro (-44.4%), mientras que Lima Moderna apenas logró un crecimiento de 3.4%.

Asimismo, detalla que al cierre del primer trimestre del año había 1,017 proyectos con oferta disponible en Lima Metropolitana, cifra que representa una disminución de 7.6% respecto al primer trimestre de 2025 y de 2.6% frente al trimestre previo.

Mercado

Valdivia afirma que esta combinación de una demanda sostenida y una menor incorporación de nuevos proyectos ya está generando señales de tensión en el mercado inmobiliario.

Según el informe, Lima Top se encuentra actualmente por debajo de los niveles considerados de equilibrio entre oferta y ventas, mientras que Lima Moderna se acerca rápidamente a una situación similar.

De mantenerse esta tendencia el mercado podría enfrentar una reducción de las ventas no por falta de interés de los compradores, sino por la insuficiente disponibilidad de viviendas nuevas, producto de restricciones urbanísticas y dificultades en la gestión del desarrollo inmobiliario, dijo.

Dinámica

En contraste, explica que las ventas de viviendas continúan creciendo de manera significativa en todos los segmentos del mercado.

Particularmente, los segmentos Mivivienda y vivienda no social mantienen una tendencia positiva ininterrumpida desde el tercer trimestre del 2023.

Durante la presentación del estudio, Valdivia sostuvo que el riesgo de una escasez de viviendas ya dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad.

El gremio empresarial consideró necesario adoptar medidas que permitan recuperar el ritmo de desarrollo de proyectos habitacionales y garantizar que la creciente demanda encuentre una respuesta adecuada en el mercado, evitando así presiones adicionales sobre los precios de las viviendas.

(FIN) NDP/SDD/JJN