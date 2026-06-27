Mercado inmobiliario mantiene impulso tras récord de ventas de viviendas en Lima

Andina/Melina Mejía

Lima 27 Jun. (ANDINA) -

La demanda de viviendas en el país mantiene un comportamiento dinámico, favorecida por el crecimiento de los créditos hipotecarios y la venta de inmuebles nuevos, aunque comienzan a observarse señales de menor disponibilidad de unidades, señaló el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia.

En conferencia de prensa tras la presentación del Informe Económico de la Construcción N° 102, el representante del gremio explicó que

Lima concentra cerca del 70% del mercado formal de vivienda y recordó que durante el 2025 se alcanzó una cifra récord.

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"En Lima, el año pasado hemos vendido una cifra récord de viviendas nuevas,alrededor de 30,000, nunca se había visto eso", afirmó Valdivia consultado por laAgencia Andina. Asimismo, indicó que durante el primer trimestre del presente año las ventas continuaron mostrando un desempeño favorable.

No obstante, advirtió queya en los primeros meses del año se observaba una reducción de la oferta disponible debido a que nuevos proyectos inmobiliarios no estaban reemplazando al mismo ritmo a aquellos que agotaron sus unidades.

Esta situación coincidió con una demanda que continuó mostrando fortaleza. "Ya se veía que había una declinación de la oferta porque no habían aparecido nuevos proyectos que reemplacen a los que habían agotado su oferta", comentó.

Por otro lado, Valdivia destacó quelos indicadores financierosvinculados al sector mantienen un comportamiento positivo.

En particular, refirió que tanto los desembolsos como los montos de

los créditos hipotecarios registran crecimientos cercanos al 14%.

Respecto al interior del país, comentó que elmercado inmobiliarioes de menor tamaño, perotambién presenta señales de expansión tanto en la oferta como en la demanda.

"En el interior del país el mercado es más pequeño, pero también se aprecia un crecimiento en la oferta y eso refleja un dinamismo en la demanda", manifestó.

Provincias como Huaral y Cañete vienen mostrando unmayor dinamismo, mientras que ciudades como Ica y Piura continúan impulsadas por el crecimiento de sus actividades económicas, especialmente la agroexportación.

Sin embargo, precisó que algunasregionesenfrentan limitaciones para desarrollar nuevos proyectos. Citó el caso de Arequipa, donde la incertidumbre en torno a la planificación urbana afecta el avance del sector, así como el de Cusco, donde la escasez y el alto costo del suelo restringen la expansión de la oferta habitacional.

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