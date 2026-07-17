Mercado de motocicletas creció 46.1% en el primer semestre de 2026

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El mercado peruano de motocicletas registró un crecimiento de 46.1% durante el primer semestre del 2026. De enero a junio se inmatricularon 204,492 unidades, frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Este resultado refleja el mayor uso de la motocicleta como medio de transporte y herramienta de trabajo; además de impulsar la demanda de servicios vinculados al mantenimiento, lubricación, repuestos y equipamiento para los usuarios.

De acuerdo con información del Grupo Socopur, el crecimiento del parque motociclista viene modificando las necesidades de los consumidores, quienes buscan no solo adquirir una motocicleta, sino también contar con servicios de mantenimiento, tecnología y soluciones que contribuyan a prolongar la vida útil del vehículo.

La AAP reportó que el segmento de motocicletas urbanas de 111 cc a 125 cc creció 51.2% de enero a junio del presente año; mientras que el segmento todo terreno de 201 cc a 250 cc registró un incremento de 101.7%.

En ese contexto, Grupo Socopur señaló que viene ampliando su oferta en motocicletas, lubricantes y llantas para atender la mayor demanda del mercado; así como incorporando tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia, la seguridad y el mantenimiento de las unidades.

Indicó, asimismo, que los usuarios muestran un creciente interés por productos que faciliten el mantenimiento preventivo y permitan verificar la autenticidad de lubricantes, como una medida para reducir el riesgo de adquirir productos falsificados.

Respecto al equipamiento, la empresa refirió que el crecimiento del mercado también impulsa una mayor demanda de componentes especializados para distintos tipos de conducción.

"El crecimiento que viene registrando el mercado demuestra que el motociclista peruano busca mucho más que un vehículo. Hoy espera una propuesta integral que combine tecnología, mantenimiento, seguridad y respaldo posventa durante toda la vida útil de su motocicleta", señaló Mariela Guerra, gerente de Marketing de Grupo Socopur.

Según la empresa, el crecimiento sostenido del mercado plantea el desafío de desarrollar soluciones que acompañen al motociclista durante todo el ciclo de vida de su vehículo, mediante innovación, seguridad y servicios especializados.