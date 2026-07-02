Mercado peruano de aseo doméstico crecería más de 5% en el 2026, proyecta la CCL

Perú.- Mercado peruano de aseo doméstico crecería más de 5% en 2026 - Andina/Papel Higiénico. Foto: Internet/Medios

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El Gremio de Belleza y Bienestar (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentó su primer Estudio de Inteligencia Comercial sobre el mercado peruano de Aseo Doméstico, el cual revela que este rubro registró en el 2025 un crecimiento de 1% respecto al año pasado, con lo que alcanzó una facturación de 3,408 millones de soles, equivalente a 1,011 millones de dólares.

De esta manera, el sector se consolida como un segmento relevante para la industria de consumo masivo, según Ángel Acevedo, presidente del Gremio Copecoh, quien señaló que esta industria representa alrededor de 3% del sector comercio.

Asimismo, afirmó, el mercado moviliza aproximadamente 329 millones de unidades al año con un precio promedio ponderado de 3.20 dólares por producto (11.3 soles).

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Según el estudio, el cuidado de ropa (detergentes) fue la principal categoría que impulsó este mercado al concentrar el 67% del mercado y registrar un crecimiento de 3% frente al 2024. Le siguió la categoría lavado de vajillas con 11% de participación, aunque registró una caída de 2% respecto al año anterior.

Respecto al origen de los productos, la producción nacional mantiene una posición dominante al concentrar el 80% del mercado, mientras que los productos importados representan el 20% restante.

“Las categorías de mayor consumo están vinculadas principalmente a productos de uso frecuente en el hogar, donde factores como la funcionalidad, precio y disponibilidad continúan siendo determinantes en la decisión de compra de los consumidores”, precisó Acevedo.

Los canales tradicionales lideran la comercialización con una participación de 75% (2,556 millones de soles). No obstante, el canal moderno -que representa el 25% del mercado con 825 millones- viene creciendo a mayor velocidad, especialmente por el avance del comercio electrónico y marketplaces, que crecieron 8% en 2025, impulsados por nuevos hábitos de compra y mayor adopción de plataformas digitales.

Asimismo, los discounters o formatos de descuento moderno avanzaron 6%, debido a la búsqueda de los consumidores por precios competitivos.

Para este año, Copecoh proyectó un desempeño favorable para el mercado de aseo doméstico. De acuerdo con la proyección anual, en un escenario estándar se prevé una expansión de 5.2%, llegando a un valor aproximado de 1,063 millones de dólares.

En un escenario optimista, el mercado movería 1,074 millones de dólares, con un crecimiento de 6.3%, mientras en un escenario conservador, el mercado tendría un avance de 3.5%, al alcanzar los 1,046 millones.

“Estas perspectivas muestran que el sector mantiene una tendencia favorable, apoyada en la demanda de productos esenciales para el hogar, la renovación de hábitos de limpieza y la incorporación de nuevas categorías dentro del mercado de cuidado doméstico”, destacó.

Del mismo modo, se dio a conocer la performance del mercado peruano de papel absorbente en 2025 que registró un movimiento de 2,300 millones de soles, equivalente a 684 millones de dólares.

El sector comercializó alrededor de 1,200 millones de rollos anuales, con un precio promedio ponderado de 2.7 dólares por producto (aproximadamente 9.5). Asimismo, destacó la alta capacidad productiva local, ya que el 99% de los productos son de origen nacional y solo el 1% corresponde a productos importados.

Además, el mercado presenta una alta concentración empresarial, donde tres principales fabricantes concentran el 94% de participación.

En cuanto a los canales de venta, el canal tradicional mantiene el liderazgo con el 70% de participación, mientras que el canal moderno concentra el 30% restante.

“Esta distribución refleja la importancia de bodegas, comercios de proximidad y puntos de venta tradicionales en el abastecimiento de productos de uso cotidiano para los hogares peruanos”, manifestó.

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