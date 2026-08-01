Mercado peruano de envases crecería 2.8% anual hasta el 2035

Andina/Difusión

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El packaging (o envasado) es un actor protagónico de las industrias de alimentos y bebidas, farmacia, cosmética, agroexportación, entre otras. Por eso, se ha consolidado como un sector estratégico para la industria peruana, al responder a las crecientes exigencias de sostenibilidad, eficiencia, logística, innovación tecnológica y competitividad empresarial.

Se calcula que el mercado peruano de envases crecerá a una tasa anual media del 2.80% entre el 2026 y el 2035. En un contexto marcado por el crecimiento de diversas industrias, así como el auge del comercio electrónico y la búsqueda de soluciones sostenibles, el packaging se ha convertido en un factor clave para la competitividad de las empresas.

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Se estima que 250 empresas del sector packaging atienden al 80% del consumo nacional, 2,500 compañías producen para el 15 % (envases para negocios farmacéuticos, textil, etc.) y un 5% (3,000 pymes fabricantes de cajas, bolsas, etiquetas, etc.) para el sector horeca.

Respecto al mercado de impresiones, en los últimos años, se estima que más de 1,200 imprentas a nivel nacional cambiaron sus líneas de producción hacia la impresión de envases (cajas, bolsas y etiquetas). Sin duda, estas empresas han visibilizado una gran ocasión para crecer sostenidamente hacia el futuro.

En el ámbito gastronómico, los restaurantes, heladerías, panaderías y pastelerías, sangucherías, entre otros negocios de este rubro, necesitan para operar y proveer a sus comensales: cajas de cartón (plastificado, kraft y corrugado), envases de plástico, sobres de papel antigrasa, contenedores, vasos para salsas, cubiertos de madera o bioplástico, bases de cartón grueso, entre otros productos. Cabe señalar que, al finalizar el año en curso, el delivery de alimentos en el país crecerá 15.4%.

Por su parte, el sector agroindustrial exportador alcanzó los 15,013 millones de dólares (2025), liderados por los arándanos, las uvas de mesa, las paltas, el café y el cacao. Estos productos, entre otros, necesitan para su conservación y transporte bandejas de plástico, cajas de cartón corrugado, bolsas de polietileno, plástico reciclable, sacos, empaques de aluminio o laminados, latas o frascos de vidrio para conservas, entre otras soluciones.

Para Lisbeth Azahuanche, gerente de Pack Perú Expo y presidenta de APACK Perú, el packaging dejó de ser un costo para convertirse en una herramienta de rentabilidad. "Un buen empaque protege el producto, reduce devoluciones, fortalece la imagen de la marca e influye directamente en la decisión de compra. Además, la industria del packaging incorpora innovación, automatización, trazabilidad e inteligencia artificial, permitiendo hacer más eficiente toda la cadena logística", destaca.

"Las empresas que invierten en innovación en packaging no solo protegen mejor sus productos, sino que también fortalecen su marca, optimizan sus operaciones y están mejor preparadas para competir tanto en el mercado local como en el internacional. El empaque dejó de ser el último eslabón de la cadena para convertirse en un factor decisivo de crecimiento", afirma Azahuanche.

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