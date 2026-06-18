Midagri: el 20% de la producción nacional de papa será procesado al 2030

Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El 20% de la producción nacional de la papa será procesado hacia el 2030, generando un valor adicional para los productores que se dedican a esta actividad, sostuvo hoy el coordinador de la cadena de la papa del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Miguel Quevedo Bacigalupo.

“Ahora estamos procesando solo el 10% de la producción nacional de papa, pero podríamos llegar al 20% como resultado de la reciente publicación del Reglamento para impulsar industrialización y exportación de este tubérculo”, declaró a la Agencia Andina.

El Gobierno aprobó el reglamento de la Ley 31920, Ley que promueve la industrialización del cultivo de la papa, con el objetivo de impulsar la transformación de este producto en bienes de mayor valor agregado, fortalecer su competitividad y generar mayores ingresos para los productores del país.

La medida fue oficializada este miércoles 17 de junio mediante la publicación del Decreto Supremo N° 005-2026-Midagri.

Refirió que para la correcta implementación de este dispositivo se tiene que desarrollar una serie de proyectos y de plantas de procesamiento.

Gobierno aprueba reglamento para impulsar industrialización y exportación de la papa

“Tenemos que ver con qué regiones comenzaremos, qué productos procesaremos, qué variedades se procesarán y con qué organizaciones trabajar. En este caso destacan las cooperativas de productores que ya han comenzado a procesar parte de su producción con buenos resultados”, comentó.

Productores

Actualmente, hay más de 711,000 productores de papa en 19 regiones del país. Explicó que, dependiendo de sus variedades producidas, de sus sistemas de producción y de sus mercados, es que se promoverá el procesamiento de la papa.

“No todos tienen el mismo nivel ni desarrollo tecnológico. Pero diría que sector de productores más dinámico está en el centro del país porque está muy relacionado con el mercado de Lima.

En este caso mencionó a Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.

Capacidad

Quevedo refirió que en la actualidad se procesa solamente el 10% de la producción nacional de papa, obteniéndose diversos productos como la papa seca, el tokosh, vodka, gin, chips, entre otros.

Sin embargo, precisó que este porcentaje se fue incrementando de 6% a 8% hasta llegar al 10% en los últimos 20 años.

“Todavía es una proporción baja pero con reglamento para impulsar industrialización y exportación de la papa, que se publicó esta semana, aumentará de manera significativa en los próximos años”, comentó.

Refirió que el 90% de la producción de papa en el Perú se consume en estado fresco. “Ello debido a que no tenemos necesidad de almacenar el producto porque aquí se cultiva y se cosecha los 365 días del año”.

En este sentido, reconoció que los rendimientos en los campos de cultivo están mejorando y que se ha llegado a 6.9 millones de toneladas el último año por lo que podría presentarse un problema de sobre oferta. Precisó que el rendimiento aumentó a 19.9 toneladas por hectárea con las variedades mejoradas.

Buenas prácticas

El funcionario resaltó que esta mejora es resultado de la implementación de buenas prácticas agrícolas que han ido incorporando los productores mediante los programas de capacitación y asistencia técnica que brindan las entidades del sector.

Entre otros factores, también destacó el incremento en las infraestructuras de riego. “Se han mejorado las qochas y el riego tecnificado. “Hay varios componentes que explican el aumento de la producción”, dijo.

Feria

Quevedo destacó la realización de la Feria Expoagraria que, organizada por el Midagri, se llevará a cabo en la Universidad Nacional Agraria La Molina, del 23 al 28 de junio.

"Ahí van a poder ver algunos de los productos procesados a base de papa. Además, van a estar conservacionistas de la papa con los que se podrá conversar”, dijo.

La idea es que los productores salgan adelante pues ellos, definitivamente, son el pilar de nuestra seguridad alimentaria, agregó.(FIN) NDP/SDD