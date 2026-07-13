Midagri: agroexportaciones están cerca de los US$ 5,000 millones a mayo de 2026

Archivo - Perú.- Las exportaciones de arándanos superarían las 400,000 toneladas este año - Andina/Difusión - Archivo

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

Las agroexportaciones peruanas continúan mostrando un desempeño positivo en los mercados internacionales. Entre enero y mayo de este año, los envíos sumaron 4,713 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 5.2% en comparación con el mismo periodo de 2025, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

"Estas cifras confirman la resiliencia y competitividad del campo peruano. Seguimos abriendo mercados y consolidando el liderazgo de nuestros productos bandera", destacó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza.

Repunte de productos tradicionales

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron los 267 millones de dólares, un incremento del 27.8% frente al año anterior. Este avance fue impulsado principalmente por:

- Café sin tostar ni descafeinar: 228 millones de dólares (+29.4%).- Azúcar refinada: 17 millones de dólares (+22.4%).- Lana sin cardar ni peinar: 5.1 millones de dólares (+74.3%).- Melaza de caña: 4.6 millones de dólares (+37.9%).

Este grupo de productos concentró el 95.5% del valor total de los envíos tradicionales.

Frutas lideran el sector no tradicional

Por su parte, la canasta agroexportadora no tradicional generó US$ 4,446 millones, registrando un alza del 4.1%. Las frutas lideraron el ranking de colocaciones:

- Uvas frescas: 783 millones de dólares (17.6% de participación y +16.7% de crecimiento).- Paltas: 705 millones de dólares (15.9% de participación y +15.6% de crecimiento).- Arándanos frescos: 359 millones de dólares (8.1% de participación y +43.5% de crecimiento).

Otros productos con un desempeño sobresaliente en su crecimiento fueron las preparaciones con cacao (+170%), el alcohol etílico (+92.5%) y el jugo de maracuyá (+49.7%). En conjunto, los diez principales productos representaron el 61.3% de la oferta no tradicional.

Destinos comerciales

El Midagri detalló que el 79.7% del valor de las agroexportaciones se concentró en diez mercados clave. El ranking de compradores internacionales estuvo liderado por Estados Unidos y Países Bajos, seguidos por España, Chile, México, Inglaterra, Ecuador, Colombia, China y Canadá.

Balanza comercial positiva

Finalmente, el dinamismo de los envíos permitió que la balanza comercial agraria cierre el periodo enero-mayo con un superávit de 1,807 millones de dólares. Este resultado representa un incremento del 13.7% respecto al superávit registrado en los mismos meses del año pasado.