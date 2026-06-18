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Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que, durante el primer cuatrimestre del año (enero-abril), las agroexportaciones peruanas sumaron 3,899 millones de dólares, resultado que representa un incremento de 6.9% en comparación con el mismo periodo del año pasado y ratifica la competitividad y el dinamismo del sector en los mercados internacionales.

Desempeño por sectores

En el análisis detallado, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los 200 millones de dólares, registrando un notable crecimiento del 35.8% respecto al primer cuatrimestre de 2025.

Este avance estuvo impulsado principalmente por el café sin tostar ni descafeinar (170 millones de dólares), azúcar refinada (12 millones de dólares), melaza de caña (4.0 millones de dólares) y lana sin cardar ni peinar (3.8 millones de dólares). Estos productos concentraron el 94.7% del valor de los envíos tradicionales.

Por su parte, las agroexportaciones no tradicionales alcanzaron los 3,699 millones de dólares, cifra un 5.7% superior a la del año previo. La canasta de valor agregado estuvo liderada por las uvas frescas con 772 millones de dólares (20.9% de participación) y las paltas con 463 millones de dólares (12.5%).

Productos estrella y mayor dinamismo

La oferta exportable no tradicional también destacó por los envíos de arándanos frescos (340 millones de dólares), mangos frescos (266 millones de dólares), otras frutas frescas (126 millones de dólares), espárragos frescos (85 millones de dólares), cacao en grano (84 millones de dólares), mango congelado (77 millones de dólares), alimentos para animales (71 millones de dólares) y alcohol etílico (59 millones de dólares). En conjunto, estos diez productos representaron el 63.4% del sector no tradicional.

Respecto al crecimiento individual a abril, los productos con mayor contribución positiva fueron:

- Productos alimenticios con cacao: +309.6%- Alcohol etílico: +80.9%- Semillas de hortalizas: +76.2%- Jugo de maracuyá: +55.8%- Arándanos frescos: +41.1%- Otras frutas frescas: +37.1%- Paltas: +21.5%- Quinua: +20.2%- Mangos frescos: +18.6%- Uvas frescas: +16.4%

Mercados globales y balanza comercial positiva

Los diez principales países de destino de la oferta agropecuaria peruana fueron Estados Unidos, Holanda, España, México, Chile, Ecuador, Inglaterra, Colombia, Canadá y China. Este bloque comercial absorbió el 80.3% del valor total exportado.

El Midagri detalló además que, solo en el mes de abril, los envíos agrarios totalizaron 845 millones de dólares, lo que significó un repunte de 7.1% frente a los 789 millones de dólares registrados en el mismo mes del año anterior.

Finalmente, a abril de 2026, la balanza comercial agraria alcanzó un superávit de 1,615 millones de dólares. Este monto es un 17.4% mayor al registrado en el mismo periodo de 2025, un incremento inyectado directamente por el aumento de 253 millones de dólares en el valor de las exportaciones agroperuanas.

Cabe recordar que el año pasado los envíos agrícolas superaron los 15,000 millones de dólares, consolidando al Perú como un proveedor líder mundial de arándanos, uvas, paltas y mangos.googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });