Midagri benefició a más de 72,000 familias rurales con obras de siembra y cosecha de agua

Andina/Difusión

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

Con obras de siembra y cosecha de agua, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (UEFSA), ha beneficiado, a la fecha, a 72,506 familias rurales, incrementando la disponibilidad del recurso hídrico para la agricultura familiar y contribuyendo a la conservación de los ecosistemas altoandinos.

Estas intervenciones permiten almacenar e infiltrar el agua de lluvia para asegurar su disponibilidad durante los periodos de estiaje, fortaleciendo la resiliencia de los territorios rurales frente a la variabilidad climática y garantizando mejores condiciones para la producción agropecuaria y el desarrollo sostenible de las comunidades.

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En lo que va del 2026, la UEFSA ejecuta intervenciones en las regiones de Cajamarca, Lima, Junin, Pasco, Moquegua, Puno, Cusco, Ayacucho y Amazonas. Actualmente, se construyen 56 qochas mediante diques de captación, 168 kilómetros de zanjas de infiltración, 28 reservorios, además de acciones de forestación en 445 hectáreas, revegetación en 271 hectáreas y la recuperación de 06 hectáreas de bofedales.

En conjunto, estas intervenciones permitirán generar una capacidad estimada de recarga hídrica de 1 millón 775,102 metros cúbicos, incrementando la disponibilidad de agua para la producción agropecuaria y contribuyendo a la conservación de los ecosistemas altoandinos.

Como resultado de las intervenciones ejecutadas desde el 2017, la UEFSA ha construido más de 2 600 diques para qochas, generando una capacidad de recarga hídrica superior a 90 millones de metros cúbicos en zonas altoandinas de 17 regiones del país, fortaleciendo la regulación natural del agua en las cabeceras de cuenca y contribuyendo a la seguridad hídrica y productiva de miles de familias dedicadas a la agricultura familiar.

Con una inversión superior a 449 millones de soles, se han construido 1,861 kilómetros de zanjas de infiltración, ejecutado acciones de forestación y reforestación en más de 1 734 hectáreas y desarrollado la revegetación de 593 hectáreas con especies nativas, fortaleciendo la capacidad de los ecosistemas para infiltrar y almacenar agua, conservar los suelos y recuperar la cobertura vegetal.

Las intervenciones de la UEFSA también han contribuido a dinamizar las economías locales mediante la generación de más de 906,000 jornales, promoviendo empleo temporal y fortaleciendo los medios de vida de miles de familias rurales en las zonas altoandinas.

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