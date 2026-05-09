Midagri ejecutó S/ 326 millones para proteger alpacas y ovinos

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que ejecutó más de 326 millones de soles entre 2019 y 2025 para proteger a más de 2.3 millones de alpacas y ovinos frente a las heladas en 15 regiones altoandinas del país.

La intervención se desarrolla a través del programa Agro Rural, que puso en operatividad 19,197 cobertizos rurales destinados a reducir la mortalidad del ganado y asegurar el sustento económico de cerca de 20 mil productores familiares.

El Midagri precisó que esta acción forma parte del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, orientado a mitigar el impacto de las bajas temperaturas en las zonas altoandinas y garantizar la sostenibilidad de la actividad pecuaria.

Los módulos cuentan con espacios de 170 metros cuadrados y capacidad para albergar hasta 120 animales, principalmente crías y madres preñadas o en etapa de lactancia. Además, fueron construidos con materiales de alta durabilidad, como adobe, piedra, bloqueta o tapial, y tienen una vida útil proyectada de 20 años.

El sector también destacó que la construcción de los cobertizos genera empleo local y dinamiza la economía de las comunidades beneficiadas.

Según informó el MIDAGRI, Puno lidera la implementación con 5,161 módulos, seguido de Cusco con 3,506 y Arequipa con 3,226. La cobertura también alcanza a Huancavelica, Pasco, Moquegua, Junín, Apurímac, Ayacucho, Tacna, Huánuco, Lima, Áncash, La Libertad y Cajamarca.

Para el 2026, Agro Rural anunció la implementación de 3,766 nuevos cobertizos con una inversión superior a 64 millones de soles. Con ello, el país cerrará el próximo año con 22,963 módulos operativos para la protección del sector ganadero vulnerable.

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