Midagri impulsa genética y exportación de camélidos en congreso mundial

Andina/Difusión

Lima 13 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el Perú lidera el IX Congreso Mundial de Camélidos Sudamericanos con el objetivo de fortalecer la genética, la innovación tecnológica y las exportaciones de productos derivados de alpacas, llamas y vicuñas.

El evento se desarrolla hasta el 14 de mayo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa, y reúne a investigadores y especialistas de España, Estados Unidos, Argentina, Chile y Perú para intercambiar experiencias y avances científicos vinculados al desarrollo sostenible de los camélidos sudamericanos.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, destacó que el país alberga la mayor reserva genética de camélidos del mundo, actividad que representa el sustento de más de 150,000 familias ubicadas en zonas altoandinas por encima de los 3,800 metros de altura.

Asimismo, señaló que las mesas de trabajo abordarán temas relacionados con el mejoramiento genético, genómica poblacional, sanidad animal y manejo ético de especies silvestres, con el objetivo de elevar la calidad de la fibra y carne destinada a los mercados internacionales.

Según el Midagri, el Perú concentra más de 4.5 millones de alpacas, un millón de llamas y 350,000 vicuñas, estas últimas reconocidas por producir una de las fibras más finas del mundo.

El congreso también busca promover el valor agregado de las más de 4,600 toneladas de fibra de alpaca que el país exporta cada año, impulsando la transformación de materia prima en productos procesados de mayor rentabilidad.

Como parte de las acciones de apoyo al sector, el Gobierno informó que durante el 2026 el Fondo Agroperú otorgó más de 3 millones de soles en créditos para productores de camélidos.

Además, Agro Rural opera 50 Centros de Producción de Reproductores en ocho regiones del país para fortalecer la calidad genética de los ejemplares.

Por su parte, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) otorgó 41 licencias de la “Marca Vicuña Perú”, certificación que garantiza que la fibra proviene de comunidades que cumplen estándares de comercio justo y conservación.

Durante el congreso, el Serfor también liderará un panel especializado sobre bienestar animal y sostenibilidad, orientado a fortalecer la competitividad de la fibra peruana en los mercados internacionales de lujo.

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