Midagri invierte S/ 16 millones en obras hídricas y protección ganadera en Junín

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que invierte más de 16 millones de soles en la ejecución de obras hídricas y medidas de mitigación en la región Junín con el objetivo de asegurar el recurso hídrico, fortalecer la agricultura familiar y proteger al ganado frente a las heladas.

A través del programa Agro Rural, el sector desarrolla la construcción de canales de riego, cinco qochas, seis reservorios y microreservorios en las provincias de Chupaca, Concepción y Tarma. Asimismo, en Huancayo y Jauja se ejecutan trabajos de recuperación de 500 hectáreas de praderas, en beneficio de más de 1,500 productores.

Entre las principales intervenciones destaca el canal Tambo–Vista Alegre–Churay, en la provincia de Concepción, que registra un avance superior al 75 % y permitirá asegurar el riego de 333 hectáreas para 84 familias. También se informó sobre la culminación del canal Sulcán Chala, obra que optimiza el uso del agua para 333 pequeños productores.

El Midagri anunció además la comercialización de más de 3,440 toneladas de guano de las islas para el abonamiento de 6,800 hectáreas de cultivos de café, cacao, papa, maíz y pastos cultivados, beneficiando a 8,579 agricultores.

En paralelo, AGRO RURAL ejecuta acciones de mejoramiento de forraje para atender a 1,170 ganaderos mediante la instalación de semillas de pastos cultivados en las provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

Asimismo, el sector informó que brinda asistencia técnica, insumos y fertilizantes a 884 productores de palto de Chanchamayo, Concepción, Huancayo, Jauja y Satipo, con el fin de impulsar la producción de 11,000 plantones mediante tecnologías de fertilización equilibrada y control fitosanitario.

Como parte del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, el Midagri destina además S/ 5.1 millones para proteger los activos agrícolas y pecuarios en las zonas más vulnerables de Junín.

Esta intervención contempla la implementación de 140 fitotoldos y 180 cobertizos, estructuras que beneficiarán a 320 familias y permitirán resguardar a más de 21,600 cabezas de ganado ovino y camélidos sudamericanos.

De manera complementaria, Agro Rural distribuye kits veterinarios, semillas de pastos cultivados, forrajes y herramientas especializadas para garantizar la alimentación y sanidad del ganado altoandino.

Finalmente, el Midagri indicó que la ejecución presupuestal regional alcanza el 43 % del monto destinado a estas actividades y proyectos, de acuerdo con los cronogramas establecidos.

(FIN) NDP/JAM