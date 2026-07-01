Midagri: Perú lidera mercado mundial de carmín de cochinilla

Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de Agromercado, presentó el Perfil Comercial del Carmín de Cochinilla, un estudio que confirma el liderazgo del Perú en el mercado mundial de este colorante natural, al concentrar entre el 70% y 80% de la oferta global y registrar exportaciones por 339,35 millones de dólares en 2025.

El estudio señala que la demanda internacional continuará expandiéndose impulsada por la sustitución de colorantes sintéticos y la preferencia de los consumidores por ingredientes naturales. En ese contexto, el mercado global del carmín alcanzó los 18,521 millones de dólares en 2025 y podría superar los 29,570 millones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento anual de 6.2%.

Mercado en expansión

Uno de los principales factores que impulsa esta tendencia es el avance de regulaciones que restringen el uso de colorantes sintéticos. Por ejemplo, la prohibición del colorante Rojo N°3 por la FDA (2025) en Estados Unidos y medidas similares en otros mercados, fortalecen la demanda del ácido carmínico, uno de los pigmentos naturales más utilizados por las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica.

La investigación destaca además el creciente peso de los productos con valor agregado dentro de la oferta. En 2025, el ácido carmínico puro registró un precio promedio de 533,65 dólares por kilogramo, más de seis veces por encima del valor de la cochinilla seca, consolidándose como el segmento de mayor rentabilidad de la cadena.

Asimismo, China emerge como uno de los mercados más dinámicos, con tasas de crecimiento superiores al 50% anual en la demanda de cochinilla y derivados.

Competitividad exportadora

El análisis evidencia una transformación de la industria peruana hacia productos de mayor procesamiento y pureza, lo que ha permitido incrementar el valor de las exportaciones más allá del crecimiento de los volúmenes embarcados.

Dinamarca, Brasil y Estados Unidos se mantienen como los principales destinos de exportación, mientras que Asia gana participación como mercado estratégico para la expansión de la oferta peruana.

En el ámbito productivo, Arequipa concentra la producción tecnificada de cochinilla, mientras que Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Cusco destacan por la recolección silvestre. En conjunto, esta cadena productiva sostiene la economía de más de 50 mil familias productoras.

El Perfil Comercial del Carmín de Cochinilla proporciona información estratégica sobre tendencias de consumo, mercados de destino y oportunidades de negocio, contribuyendo a fortalecer la competitividad y el desarrollo de una oferta exportable con mayor valor agregado.

Descarga el Perfil Comercial del Carmín de Cochinilla en el siguiente enlace.