Midagri prevé shock de infraestructura en próximos 5 años que favorecerá agro famililiar

Archivo - Perú.- Aprueban lineamientos para compra y distribución extraordinaria de arroz - Andina/Cosecha De Arroz. Andina/Difusión - Archivo

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

En los próximos cinco años se ejecutará una serie de proyectos de infraestructura como carreteras principales y vías de penetración, lo que facilitará la circulación de las zonas de producción a los principales centros de comercialización del país, sostuvo hoy el ministro de Desarrollo Agrícola y Riego, Marco Vinelli.

“Habrá un shock de infraestructura en los próximos años que nos permitirá desarrollar corredores logístico-económico para la mejor circulación de los productos en favor de los pequeños productores”, manifestó.

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Con ello, los productores tendrán mejores oportunidades para obtener más ingresos y mejorar los resultados económicos a partir de sus cultivos.

Pedido de facultades

De otro lado, Vinelli comentó que la versión definitiva del pedido de delegación de facultades que hará el Gobierno se aprobaría recién en el próximo domingo en una nueva sesión del Consejo de Ministros.

“En el primer Consejo de Ministros se presentó un borrador, una propuesta de lo que sería el pedido de facultades, que fue distribuida entre los ministros. El próximo domingo se aprobaría la versión definitiva”, dijo.

Seguridad

Al respecto, comentó que la presidenta, Keiko Fujimori ha propuesto orden. “Ello también implica poner orden dentro de los penales”.

Refirió que desde el inicio dijeron que iban a utilizar a las Fuerzas Policiales y a las Fuerzas Armadas. “En ese sentido, ayer se aprobó, que las Fuerzas Armadas puedan controlar el perímetro de los penales directamente para poder hacer las revisiones de las cosas que ingresan y salen de los penales”.

Adelantó que en el pedido de facultades van a solicitar autorización al Congreso para enfrentar de manera directa la criminalidad.

“Uno de los pedidos es que nos autoricen a legislar para que nuestras Fuerzas Armadas, de manera temporal, puedan entrar a los penales y restablecer el orden”, aseveró.

En las calles

Mencionó que para cuidar las calles también se necesita a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de modo que hagan rastrillajes en las zonas de alta criminalidad a fin de capturar a los delincuentes.

“Poner orden implica que ahí esté la Policía, las Fuerzas Armadas y la fiscalía. Es importante que ellos puedan acompañar para, en caso de una detención, puedan iniciar el procesamiento rápidamente”, comentó.

En este sentido, aseveró que se van a fortalecer las Unidades de Flagrancia porque permiten obtener sentencias en un plazo muy corto de modo que una vez que se haya detenido a una persona por flagrancia, pueda ser procesado rápidamente.

“Posteriormente, algo que tomará más tiempo, es la construcción de cárceles. Tenemos un plan completo para poder atacar la alta criminalidad”, resaltó Vinelli.

(FIN) SDD/JJN