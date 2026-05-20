Midagri proyecta entregar 40,000 títulos de propiedad rural al 2026

Andina/Difusión

Lima 20 May. (ANDINA) -

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe César Meza Millán, presentó este martes ante la Comisión Agraria del Congreso los principales avances de su sector orientados a consolidar un agro más competitivo, sostenible e inclusivo.

Durante su exposición, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) detalló las acciones estratégicas ejecutadas en los cuatro pilares fundamentales de su gestión: seguridad hídrica, formalización de tierras, apertura de mercados y financiamiento productivo.

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“Trabajamos para cerrar brechas históricas en el campo. Impulsamos grandes proyectos de irrigación, aceleramos la formalización de tierras y abrimos nuevos mercados internacionales para asegurar mayores ingresos y protección a nuestros productores”, destacó el ministro Meza Millán.

En materia de seguridad hídrica, el ministro resaltó el destrabe y avance de los megaproyectos Chavimochic III y Majes Siguas. Asimismo, informó que el proyecto Iruro ya supera el 35% de avance físico. Respecto a la prevención frente a riesgos climáticos, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ya culminó los trabajos de mitigación en 32 de los 65 puntos críticos programados a nivel nacional ante lluvias intensas.

Para fortalecer la formalización de la propiedad rural, el Midagri intensificó las campañas de titulación. El sector proyecta alcanzar la meta de 40,000 títulos de predios rurales entregados al cierre del año 2026, garantizando así la seguridad jurídica de miles de familias agricultoras.

El acceso a mercados internacionales registró un hito importante durante abril de 2026, mes en el que se logró el acceso sanitario de 19 productos agropecuarios a diversos destinos globales. Esta medida busca diversificar los envíos, consolidar la oferta agroexportadora y beneficiar directamente a los pequeños productores.

En el pilar de financiamiento y asociatividad, el ministro reportó que el Seguro Agrícola mantiene una cobertura de 2 millones de hectáreas a nivel nacional. A la fecha, este mecanismo ha indemnizado con más de 23.7 millones de soles a favor de 27,000 productores afectados por eventos climáticos adversos.

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