Midagri reconocerá a productores agrarios destacados con distinción “Héroe del Campo”

Andina/Cortesía

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) otorgará el “Reconocimiento Héroes del Campo” a productores agrarios de distintas regiones del país que han destacado por su participación o contribución a la actividad agraria en las categorías agrícola, pecuaria y forestal, según una resolución ministerial publicada hoy.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° D000208-2026-MIDAGRI-DM, que dispone la entrega de esta distinción a los productores seleccionados por los Comités de Gestión Regional Agrario (CGRA) de cada departamento.

La norma señala que el reconocimiento será conferido por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego a personas naturales destacadas por su aporte al desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales en el país.

Asimismo, precisa que los productores fueron seleccionados tras un proceso de convocatoria, evaluación y elección realizado por los CGRA, en coordinación con la Dirección General de Gestión Territorial (DGGT), sobre la base de propuestas presentadas por instituciones, organizaciones, gremios y otros actores del sector agrario y de riego.

El reconocimiento forma parte de las actividades conmemorativas por el Día del Campesino Peruano, celebrado cada 24 de junio, y del Mes de la Agricultura, instaurado a nivel nacional mediante resolución ministerial.

La resolución también oficializa el programa de actividades que se desarrollará durante el 2026 con motivo de ambas celebraciones, entre las que se incluye la ceremonia de entrega del “Reconocimiento Héroes del Campo” a los productores seleccionados a nivel nacional.

Según la norma, la Dirección General de Gestión Territorial del Midagri será la encargada de coordinar con los CGRA, programas, proyectos especiales, organismos públicos adscritos y gobiernos subnacionales para garantizar la entrega oportuna de los reconocimientos y el cumplimiento de las actividades programadas.

La lista de beneficiarios comprende a productores agrarios de departamentos como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad y Lambayeque, entre otros.

El “Reconocimiento Héroes del Campo” fue institucionalizado en el 2024 por el Midagri con el objetivo de destacar a productores agrarios que contribuyen al desarrollo de la agricultura, la ganadería y el manejo forestal en el país.