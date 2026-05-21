Minam seleccionará 100 negocios verdes para fortalecerlos: mira los requisitos y postula

Perú.- Ministerio del Ambiente lanza quinta edición de Impacta Verde con S/ 10 millones en ventas - Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

El Ministerio del Ambiente (Minam) abrió la convocatoria para una nueva edición de Impacta Verde, iniciativa mediante la cual seleccionará a 100 negocios verdes para fortalecer sus capacidades y facilitar su conexión con potenciales inversionistas, promoviendo el acceso al financiamiento sostenible y el desarrollo económico con enfoque ambiental.

La convocatoria está dirigida a negocios que impulsan modelos de negocio sostenibles vinculados al ecoturismo, acuicultura, bioeconomía, economía circular, manejo sostenible de recursos naturales, entre otros sectores que contribuyen al cuidado del ambiente y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Programa de fortalecimiento

Los negocios verdes seleccionados participarán en un programa de fortalecimiento de capacidades en modalidad virtual, con una duración de cuatro meses, orientado a prepararlos para acceder a inversión de impacto. Con ello, se busca contribuir a movilizar aproximadamente 10 millones de soles en financiamiento hacia negocios que generan valor ambiental y social.

Al término del programa, el Minam los conectará con potenciales inversionistas a través de una rueda de inversión, acercándolos a las oportunidades de financiamiento que necesitan para escalar su impacto.

Fechas para postular

Las postulaciones serán hasta el 5 de junio y se realizarán dos charlas informativas virtuales los días 22 y 29 de mayo, en las cuales se brindarán detalles sobre el proceso de selección y el desarrollo del programa. Los interesados se pueden inscribir en el siguienteenlace.

Requisitos y postulación

Para participar en Impacta Verde (antes Programa de Alistamiento para la Inversión de Impacto) los negocios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

*Haber facturado en el 2025 más de 825,000 soles en ventas brutas nacionales y/o internacionales.

*Tener más de dos años de operación formal.

*Contar con un ratio de endeudamiento menor a 0.6 en el último año de operación.

*Completar el formulario depostulación.