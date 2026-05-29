Mincetur desarrolló jornada de formalización turística en Machu Picchu

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

La formalización turística sigue avanzando en la región Cusco. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de la estrategia Turismo Seguro, desarrolló en el distrito de Machupicchu, una nueva “Jornada de Apoyo y Asesoramiento para la Formalización Empresarial del Sector Turismo”, que permitió iniciar 50 trámites de formalización y regularización de servicios turísticos, además de atender 600 consultas de empresarios, emprendedores y prestadores de servicios interesados en fortalecer y formalizar sus negocios.

La iniciativa, desarrollada por Mincetur, en coordinación con la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Cusco (Gercetur Cusco) y la Municipalidad Distrital de Machupicchu, buscó acercar servicios de orientación, asesoría y capacitación a prestadores de servicios turísticos, especialmente a aquellos que buscan incorporarse a la formalidad y fortalecer la gestión de sus emprendimientos.

-Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez movilizó cerca de 26 millones de pasajeros en su primer año

En la actividad desarrollada el 27 de mayo en la Plaza Manco Capac, diversas entidades públicas brindaron atención personalizada sobre reglamentos sectoriales, constitución de empresas, obligaciones tributarias, licencias municipales, inscripción de prestadores de servicios turísticos, aspectos laborales, protección al consumidor y otros requisitos clave para operar formalmente en el sector.

En la jornada participó el Mincetur, a través de la estrategia Turismo Seguro y el programa Turismo Emprende. También participaron Promperú, Gercetur Cusco, Municipalidad Distrital de Machupicchu, Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Cusco, Gerencia Regional de Producción del Cusco, Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y Policía Nacional del Perú (PNP).

Posteriormente, se realizó una capacitación a más de 40 empresarios y emprendedores turísticos del distrito de Machupicchu, donde especialistas del Mincetur, la Municipalidad Distrital de Machupicchu, Gercetur Cusco e Indecopi absolvieron consultas y brindaron herramientas prácticas para iniciar, ordenar y consolidar negocios turísticos competitivos y sostenibles dentro del marco de la formalidad.

La jornada se enmarcó en las acciones que impulsa Mincetur, como parte de la estrategia “Turismo Seguro”, que promueve un trabajo coordinado con gobiernos regionales, municipalidades y entidades especializadas para combatir la informalidad, reforzar la seguridad y mejorar la competitividad de los destinos turísticos a nivel nacional.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });