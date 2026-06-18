Andina/Vidal Tarqui

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) designó a Enrique Michael Guevara Varela como nuevo presidente ejecutivo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), entidad encargada de promover la oferta exportable, el turismo y la imagen del país en los mercados internacionales.

La designación fue oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2527054-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N.° 180-2026-MINCETUR, publicada hoy en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

-Balanza comercial creció 89% en primeros cuatro meses con superávit de US$ 16,171 millones

La norma señala que el cargo se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario nombrar a su nuevo titular. Esta situación se dio luego de queFreddy Solano, actual titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), tuviera que renunciar a la presidencia dePromperúa fines de mayo para asumir como ministro.

Guevara Varela cuenta con experiencia en la gestión pública. Hasta la fecha se desempeñaba como director ejecutivo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) encargado de reducir la brecha digital en el país.

Asimismo, ha sido jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad responsable de supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.

La Presidencia Ejecutiva dePromperúes el órgano responsable de la conducción y gestión de la institución, ejerciendo además la titularidad de la entidad y de su pliego presupuestal.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });