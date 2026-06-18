Perú.- Mincetur destaca estrategia nacional para impulsar la productividad y mayor valor agregado

Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez Vela, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la competitividad nacional durante la sesión de instalación de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para el Desarrollo Productivo, un espacio de articulación entre el Estado, el sector privado y los gobiernos regionales que busca impulsar estrategias para elevar la productividad y el valor agregado de la producción peruana.

Este evento se realizó en la sede deMincetur–Produce, y fue presidida por el ministro de la Producción, César Quispe; y contó con la participación del viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Orlando Hernán Chirinos Trujillo; y el viceministro de Trabajo, Tomás Alejandro Flores Noriega, además de representantes gremiales y representantes del sector público.

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El ministro Gómez también destacó que uno de los principales desafíos de la economía peruana es superar los bajos niveles de valor agregado en la producción nacional, y subrayó que el comercio exterior constituye una herramienta fundamental para acelerar ese proceso.

Explicó que una mayor inserción de lasempresas peruanasen los mercados internacionales impulsa la adopción de estándares de calidad, sostenibilidad, innovación y tecnología, promoviendo una transformación productiva que permite generar bienes y servicios con mayor diferenciación y contenido de conocimiento. En ese sentido, remarcó que el Mincetur viene ejecutando acciones concretas para fortalecer la competitividad empresarial y ampliar las oportunidades de acceso a los mercados globales.

El titular del sector señaló que, desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y en el marco de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, se vienen impulsando acciones orientadas a diversificar la oferta exportable peruana, fortalecer las capacidades productivas, promover la internacionalización empresarial e incrementar la integración de nuestras empresas en cadenas regionales y globales de valor.

Asimismo, destacó la implementación del nuevo modelo de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), considerado una de las principales herramientas para atraer inversiones de alto impacto, promover actividades de mayor valor agregado y fortalecer los encadenamientos productivos y tecnológicos en el país.

El ministro Berthin Gómez también puso en valor los avances de la Ruta Productiva Exportadora (RPE), iniciativa desarrollada junto con Ministerio de la Producción (Produce), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ministerio del Ambiente (Minam) y otras entidades públicas. Informó que actualmente beneficia a 630 mipymes y organizaciones productivas de 22 regiones del país, generando un impacto positivo en más de 70,000 familias.

De igual manera, resaltó los resultados del programa Perú Exporta Industria, orientado a fortalecer la competitividad de las mipymes exportadoras y con potencial exportador del sector manufacturero. Precisó que las exportaciones manufactureras bordearon los US$ 18 mil millones en 2025 y que, entre enero y abril de 2026, registraron un crecimiento de 15%, impulsadas por las mayores ventas de manufacturas minero-metalúrgicas.

Finalmente, reafirmó la voluntad del Mincetur de continuar trabajando de manera articulada con los distintos sectores e instituciones para impulsar acciones que permitan consolidar una inserción internacional cada vez más inclusiva y sostenible, generando mayores oportunidades para las familias peruanas.

Es importante mencionar que la sesión de instalación de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para el Desarrollo Productivo fue organizada por Produce, y contó con la participación de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

También del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Cámara de Comercio de Lima (CCL), Asociación de Exportadores (ADEX) y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

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