Mincetur destina S/ 7.3 millones para fortalecer la red de CITE de artesanía y turismo

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que invertirá 7.3 millones de soles para fortalecer la Red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) de Artesanía y Turismo, en beneficio de más de 9,400 empresas, asociaciones, cooperativas y personas vinculadas a la actividad artesanal.

El anuncio fue realizado por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, durante la primera Reunión Anual de directores ejecutivos de la Red de CITE de Artesanía y Turismo, desarrollada en la sede del sector.

Según informó el titular del Mincetur, del monto total se han programado 5.5 millones de soles para fortalecer siete CITE privados y 1.8 millones de soles para tres CITE públicos.

Gómez señaló que el objetivo es seguir impulsando una artesanía peruana innovadora, competitiva y con identidad cultural, además de fortalecer las capacidades de los artesanos y generar mayores oportunidades económicas en las regiones.

Asimismo, reafirmó el compromiso del sector de respaldar la sostenibilidad y operatividad de la Red de CITE de Artesanía y Turismo, así como fortalecer los servicios de investigación, desarrollo e innovación, capacitación, transferencia tecnológica, difusión de información y articulación.

La actividad contó con la participación de la viceministra de Turismo, Aracelly Laca; del director general de Artesanía del Mincetur, Rusbel Hernández; y de los directores ejecutivos y coordinadores de los CITE públicos y privados.

La Reunión Anual de directores ejecutivos de los CITE busca fortalecer la articulación institucional entre estos centros, promover el intercambio de experiencias, identificar desafíos comunes y construir una hoja de ruta orientada a mejorar los servicios que se brindan a los artesanos.

Durante el encuentro también se desarrolló una conferencia sobre el rol de los CITE en la generación de innovación, transferencia tecnológica y competitividad territorial, así como un taller de Design Thinking para el diseño de nuevos servicios.

Los recursos beneficiarán a siete CITE privados: Utcubamba (Amazonas), Arequipa, Cerámica Chulucanas (Piura), Camélidos Sudamericanos Puno, Textil Camélidos Huancavelica, Joyería Koriwasi (Cajamarca) y Le Qara (Arequipa). También alcanzarán a los CITE públicos Turístico Artesanal Sipán (Lambayeque), Ayacucho y Artesanía Ucayali.