Mincetur emitirá decreto supremo de entrada en vigor del TLC con Guatemala

Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno entregó oficialmente la nota diplomática de ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y Guatemala y su Protocolo, un paso decisivo que permitirá la próxima entrada en vigor de este acuerdo comercial y fortalecerá la integración económica entre ambas naciones.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, destacó que la culminación de este proceso representa un hito en la relación bilateral y permitirá consolidar un marco jurídico moderno y previsible para los operadores económicos.

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“Este acto representa un paso decisivo en el fortalecimiento de la relación económica y comercial entre el Perú y Guatemala. Con estos instrumentos, una vez entren en vigencia, consolidamos un marco jurídico bilateral moderno y previsible, que brindará mayor seguridad a los operadores económicos y generará nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y la cooperación”, afirmó el titular del Mincetur.

La entrega de la nota diplomática se formalizó en una ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle, liderada por el ministro José Reyes y el canciller Carlos Pareja; con la participación del Embajador de Guatemala en el Perú, Herbert Meneses Coronado; y del viceministro de Comercio Exterior del Perú, César Llona.

El ministro José Reyes destacó que este importante resultado ha sido posible gracias al trabajo técnico desarrollado por ambos gobiernos. Además, comentó que próximamente, el Mincetur emitirá el Decreto Supremo de Puesta en Ejecución que permitirá la entrada en vigor del TLC y su Protocolo, completando así el procedimiento para su aplicación efectiva y dando inicio a una nueva etapa en las relaciones económicas entre Perú y Guatemala.

La ratificación del TLC y de su Protocolo reafirma el compromiso del Perú con una agenda de integración basada en la apertura de mercados, reglas claras, seguridad jurídica y beneficios mutuos. Asimismo, permitirá reducir barreras comerciales, promover inversiones y ampliar las oportunidades para que más empresas, especialmente las pequeñas y medianas, accedan a nuevos mercados.

La relevancia del acuerdo se refleja en las cifras del intercambio bilateral. En 2025, el comercio entre ambos países alcanzó aproximadamente 206 millones de dólares, convirtiéndose en nuestro tercer socio comercial en Centroamérica, después de Panamá y Costa Rica.

“Estas cifras evidencian que nuestros países cuentan con una relación comercial activa, complementaria y con amplio potencial de crecimiento. La próxima entrada en vigor del TLC y su Protocolo abrirá una nueva etapa para ampliar el intercambio de bienes y servicios, diversificar la oferta exportable, promover mayores encadenamientos productivos y facilitar la participación de más empresas, en particular de las MYPE”, mencionó el titular del Mincetur.

Las exportaciones peruanas hacia Guatemala ascendieron a US$ 132 millones en 2025 con productos peruanos agropecuarios como uva, aceite de palma y mandarina; productos químicos y farmacéuticos; láminas y tiras de plástico; bienes metalmecánicos como grupos electrógenos; así como zinc y aceites lubricantes. Por su parte, el Perú importa desde Guatemala principalmente azúcar, entre otros productos.

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Guatemala fue suscrito el 6 de diciembre de 2011 y ratificado por el Congreso guatemalteco en 2013. Tras diversos procesos técnicos y jurídicos, ambos países retomaron las negociaciones en 2024, logrando consensuar un Protocolo Modificatorio que permitió destrabar su puesta en vigencia.

El Gobierno peruano ratificó el Tratado y su Protocolo mediante el Decreto Supremo N° 023-2026-RE, publicado el 29 de mayo de 2026.

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