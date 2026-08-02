Mincetur: se harán todos los esfuerzos para acelerar investigaciones de accidente en Nazca

Andina/Ministro De Comercio Exterior Y Turismo,

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia Espinoza, indicó hoy que se harán todos los esfuerzos necesarios para acelerar las investigaciones que determinen las causas del accidente de la avioneta con turistas que se cayó en la víspera al sobrevolar las líneas de Nazca.

En la víspera,una Cessna Caravan C-208 operada por la empresa Aerodiana, que sobrevolaba las líneas de Nazca, se accidentó con el saldo trágico de 13 fallecidos.

“Aparentemente el piloto reporta una falla en vuelo, eso está en investigación, cuál es el motivo, momento y qué lo causó, nos interesa a nosotros como Estado, interesa por supuesto a la familia, al operador aéreo y al fabricante de la nave”,indicó.

Refirió que se está buscando la evidencia mecánica en el motor de la nave como información para contrarrestarla con las grabaciones de la comunicación que sostuvo el piloto de la aeronave con la torre de control para determinar las causas del accidente.

El ministro Rogers Valencia señaló que precisar una fecha de la entrega de los resultados de la investigación es difícil precisar hoy día.

“Sin embargo está en investigación y acabamos de conversar con el encargado (de la investigación) que se va a hacer todos los esfuerzos para mayor velocidad”, afirmó desde Nazca.

También indicó que la Dirección General de Aeronáutica Civil es la encargada de dar los permisos y evaluaciones a las aeronaves.

“Esta nave por lo que se sabe hasta el día de hoy, tenía todos los permisos” indicó en referencia a la aeronave accidentada de la empresa Aerodiana.

Asimismo, refirió que Aerodiana es una empresa formal que ha venido operando y seguirá operando mientras no exista un informe del a Dirección General de Aeronáutica Civil que lo determine.

Indicó que la Comisión de Investigación de accidentes aéreos determinará la responsabilidad del accidente y remarcó que este grupo de trabajo es independiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA).

Respecto al aeropuerto de Pisco, señaló que “está perfectamente operativo” y se determinará si tiene algún nivel de responsabilidad.

“Hemos estado esta mañana con el cónsul de Italia, el cónsul de Alemania, que están aquí en Nazca, hemos expresado nuestras condolencias a las familias de nuestros compatriotas, el piloto y copiloto y también a las familias de los ciudadanos extranjeros que son de tres nacionalidades que han sufrido el accidente”, dijo el ministro Valencia.

De otro lado, el titular del Mincetur, señaló que hay un “gran desafío” a nivel nacional de volver a generar los flujos de turismo internacional que el Perú tenía antes de la pandemia del Covid-19.

“Todo el país tiene unas cifras que no hemos podido recuperarnos desde la pandemia, tenemos que juntar a la industria para garantizar que el Perú es un país seguro, que tiene los protocolos necesarios para garantizar la actividad turística”,afirmó.

Finalmente, envió un mensaje a los turistas a que continúen visitando el Perú.

“Estamos presentes y garantizamos que el Perú es un destino para poderlo visitar con seguridad y van a ser bienvenidos”,puntualizó.